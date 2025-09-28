247 مليار دولار قيمة مضافة لقطاع السفر الخليجي

بلغت القيمة المضافة لقطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 247.1 مليار دولار أميركي بنهاية عام 2024، بارتفاع نسبته 31.9%، مقارنة بعام 2019.

ومن المتوقع أن يصل إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بحلول عام 2034 إلى 13.3%، بما يعادل 371.2 مليار دولار، وفقاً للبيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تؤكد الدور المحوري والمتنامي للقطاع السياحي كرافد رئيس للتنمية الشاملة في دول المجلس، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي أو البيئي.