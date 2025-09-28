4 منظمات و14 شركة كورية جنوبية تشارك في «ويتيكس 2025»     

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي، الدورة الـ27 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، من 30 سبتمبر إلى الثاني من أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي. وتحافظ مشاركة جمهورية كوريا الجنوبية في «ويتيكس» 2025 على زخمها السنوي، ويشهد جناحها الدولي المشارك في المعرض مشاركة 14 شركة متخصصة في قطاع المياه، وأربع منظمات. ويمتاز الجناح بتنوع مجالات عمل الشركات التي يحتضنها، ابتداء من الأجهزة المخصصة لتعزيز جودة الحياة، إلى ابتكارات خفض الفاقد في شبكة الكهرباء والمياه وتعزيز مرونتها.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، سعيد محمد الطاير: «تعكس المشاركة السنوية القوية لكوريا الجنوبية في (ويتيكس) العلاقات الوطيدة المتميزة التي تجمع الإمارات وكوريا الجنوبية، وعمق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين».

من جهته، قال رئيس الشراكة الكورية للمياه، هونغ سيونغ -كوان: «تسعدنا المشاركة هذا العام عبر الجناح الكوري الذي تنظمه كل من (K-water)، و(K-ECO)، (التجمع الكوري للمياه)، والشراكة الكورية للمياه، و(KOAMI)، بمشاركة 14 شركة كورية رائدة تستعرض أحدث التقنيات في قطاع المياه».