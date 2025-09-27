بن طوق: 33 مليون نزيل متوقع في فنادق الإمارات خلال 2025

توقّع وزير الاقتصاد والسياحة رئيس مجلس الإمارات للسياحة، عبدالله بن طوق المري، أن يصل عدد نزلاء الفنادق في الدولة إلى 33 مليون نزيل خلال عام 2025، وكذلك ارتفاع الإيرادات الفندقية بنسبة 7% خلال العام نفسه، مقارنة بـ45 مليار درهم في عام 2024، مع توقع أن تستقبل مطارات الإمارات نحو 160 مليون مسافر، نتيجة لتوسيع المطارات، وافتتاح خطوط جديدة.

وقال بن طوق في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، بمناسبة «يوم السياحة العالمي»، الذي أقرته هيئة الأمم المتحدة في 27 سبتمبر من كل عام، إن الإمارات حلت ضمن أعلى سبع وجهات عالمية في الإنفاق الدولي للسياح، كما تصدرت المراكز الأولى عالمياً في عدد من المؤشرات التنافسية المرتبطة بقطاع الطيران والسفر.

وتفصيلاً، نجحت دولة الإمارات في تعزيز دورها المحوري في منظومة السياحة العالمية، وترسيخ مكانتها كوجهة أولى على خريطة السفر والفعاليات والاستثمارات الدولية.

وتحتفي الإمارات اليوم بـ«يوم السياحة العالمي»، الذي أقرته هيئة الأمم المتحدة في 27 سبتمبر من كل عام، حيث يواصل قطاعها السياحي أداءه الاستثنائي في تحقيق أرقام قياسية على مختلف الصعد، ما يعكس تفوق النموذج الإماراتي في تقديم تجارب سياحية استثنائية حظيت بتقدير المؤسسات الدولية وإعجاب الزوار والسياح من حول العالم.

وقال وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، عبدالله بن طوق المري، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن قطاع السياحة في الدولة حقق مجموعة من الإنجازات النوعية، مثل إطلاق «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، وفوز ابنة الإمارات، شيخة النويس، كأول إماراتية على مستوى العالم بمنصب الأمين العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، للفترة من 2026 إلى 2029.

وأضاف أن الإمارات حلت ضمن أعلى سبع وجهات عالمية في الإنفاق الدولي للسياح، كما تصدرت عالمياً في عدد من المؤشرات التنافسية المرتبطة بقطاع الطيران والسفر، وعلى رأسها مؤشر جودة البنية التحتية للنقل الجوي.

وأشار بن طوق إلى اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تصاميم مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي، الذي يُعد الأكبر في العالم، بكلفة إجمالية تبلغ 128 مليار درهم، وبطاقة استيعابية نهائية تصل إلى 260 مليون مسافر.

وأوضح وزير الاقتصاد والسياحة، أن مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ارتفعت لتصل إلى 257.3 مليار درهم خلال عام 2024، أي ما يمثل 13% من الاقتصاد الوطني، وبنسبة زيادة وصلت إلى 3.2% مقارنة بعام 2023، و26% مقارنة بعام 2019 ما قبل الجائحة.

وذكر أن إجمالي إنفاق الزوار الدوليين في الإمارات بلغ 217.3 مليار درهم خلال 2024 بنسبة نمو 5.8% مقارنة بعام 2023، وبنسبة 30.4% مقارنة بعام 2019.

ولفت إلى أن إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة زادت لتصل إلى نحو 45 مليار درهم خلال 2024، وارتفع معدل الإشغال الفندقي ليصل إلى 78% خلال العام الماضي، وهو من بين أعلى المعدلات على المستويين الإقليمي والعالمي، كما وصل عدد نزلاء الفنادق في الدولة خلال 2024 إلى نحو 30.75 مليون نزيل مقارنة بـ28.08 مليون نزيل خلال 2023 بنسبة نمو 9.5%، ما يمثل نحو 77% من المستهدف الوطني للاستراتيجية البالغ 40 مليون نزيل سنوياً.

وأشار إلى أن المنشآت الفندقية استقبلت خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 16 مليون نزيل، بنسبة نمو بلغت 5.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وتوقع بن طوق أن يصل عدد نزلاء الفنادق في الدولة إلى 33 مليون نزيل خلال عام 2025، وكذلك ارتفاع الإيرادات الفندقية بنسبة 7% خلال هذا العام مقارنة بـ45 مليار درهم في 2024، مع توقع أن تستقبل مطارات الإمارات نحو 160 مليون مسافر، نتيجة لتوسيع المطارات وافتتاح خطوط جديدة.