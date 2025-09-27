2650 شركة سويسرية وبريطانية تعمل في «دبي للسلع»

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، أمس، تسجيله نمواً بنسبة 10% في أعداد الشركات السويسرية والبريطانية خلال الشهور الـ12 الماضية، بما يعكس جاذبية بيئة أعماله للمستثمرين من أوروبا.

جاء هذا الإعلان خلال أحدث جولات المركز الأوروبية والتي شملت ثلاث جولات ترويجية منفصلة ضمن سلسلته الرائدة «وجد من أجل التجارة» في مدينتي لندن وزيورخ، حيث سلطت الضوء على قطاعات التكنولوجيا والابتكار والتقنيات المناخية والاستدامة بهدف استقطاب المزيد من الشركات الواعدة إلى دبي، وفقاً لبيان صادر أمس.

وكشف المركز خلال جولاته الترويجية عن انضمام 200 شركة بريطانية جديدة خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات البريطانية التي تحتضنها منطقته الحرة إلى ما يقرب من 2200 شركة، ما يشكّل أحد أكبر تجمعات الشركات البريطانية في دولة الإمارات على الإطلاق.

وأفاد المركز أيضاً بأن عدد الشركات السويسرية المسجلة لديه يقترب من 450 شركة، وهو ما يواكب الزخم المتنامي في العلاقات التجارية الذي تجلّى في قفزة نوعية بنسبة 120% في حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وسويسرا خلال النصف الأول من عام 2025.

وبشكل إجمالي تضم منطقة المركز الحرة 2650 شركة سويسرية وبريطانية، تمثل مجتمعةً أكثر من 10% من قاعدة الشركات المسجلة لديه في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وشارك مركز دبي للسلع المتعددة في فعاليات مؤتمر «سي في» في زيورخ، الذي يُعد أبرز مؤتمر أعمال في سويسرا يُعنى بمجالات الذكاء الاصطناعي و«البلوك تشين» والأصول الرقمية.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي للمركز، أحمد بن سليّم: «أكدت جولاتنا الترويجية في لندن وزيورخ، بالتزامن مع مشاركتنا في مؤتمر (سي في)، على الفرص الواعدة لتعميق التواصل التكنولوجي بين المملكة المتحدة وسويسرا ودبي».

وأضاف: «لمسنا أن الشركات العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي، و(البلوك تشين) و(الويب 3.0)، والأصول الرقمية، والتقنيات المناخية، والاستدامة، تتطلع إلى ثلاثة مقومات أساسية، هي سهولة الوصول إلى الأسواق العالمية، وتوافر المنصات المناسبة لتوسيع نطاق أعمالها، ووجود منظومات عمل متكاملة تتلاقى فيها التقنيات المترابطة، وهو بالضبط ما يوفره مركز دبي للسلع المتعددة».