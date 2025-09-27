«طيران الإمارات» و«فلاي دبي» تفتتحان 14 وجهة منذ بداية 2025

أطلقت شركتا «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» رحلاتهما إلى 14 وجهة جديدة ضمن شبكتيهما العالميتين، انطلاقاً من مراكز عملياتهما في دبي، منذ بداية العام الجاري، فضلاً عن استئناف الخدمات الجوية إلى بعض الوجهات الموسمية، وزيادة عدد الرحلات إلى وجهات أخرى.

وأضافت «طيران الإمارات» خمس وجهات جديدة، تعكس تنامي الطلب على السفر الدولي، تشمل: دا نانغ في فيتنام (أُطلقت في الثاني من يونيو)، سييم ريب الكمبودية (الثالث من يونيو)، شينزن الصينية (الأول من يوليو).

كما أطلقت الناقلة رحلاتها إلى دمشق، على أن توسع الناقلة خدماتها إلى العاصمة السورية بمعدل رحلة يومية اعتباراً من 26 أكتوبر المقبل.

وفي بداية أغسطس، أطلقت «طيران الإمارات» خدمتها اليومية الجديدة إلى هانغتشو، لتصبح البوابة الخامسة لها في البر الرئيس للصين، والثانية التي تضيفها خلال أقل من شهر بعد «شينزن»، فيما تخطط الناقلة لتشغيل طائرة «إيرباص A350» على رحلتها اليومية إلى مدينة هانغتشو الصينية اعتباراً من أكتوبر.

من جانبها، أطلقت «فلاي دبي» رحلاتها إلى تسع وجهات منذ بداية عام 2025، حيث أطلقت في سبتمبر الجاري رحلاتها المنتظمة إلى ياش الرومانية، لتصبح بذلك أول ناقلة إماراتية تُسيّر رحلات مباشرة من دبي إلى هذه المدينة.

ومع بدء رحلاتها إلى ياش مرتين أسبوعياً، تُوسّع «فلاي دبي» شبكتها في رومانيا إلى وجهتين، بما في ذلك بوخارست. وإلى جانب رحلاتها الجديدة إلى ياش، سترفع الناقلة رحلاتها إلى بوخارست لتصبح ثلاث رحلات يومياً، ليصل إجمالي رحلاتها إلى السوق إلى 21 رحلة أسبوعياً.

وخلال سبتمبر أيضاًَ، دشّنت «فلاي دبي» رحلاتها المنتظمة إلى العاصمة المولدوفية، كيشيناو، لتكون بذلك أول ناقلة وطنية تشغّل رحلات مباشرة إلى مولدوفا.

وفي يونيو، أعلنت الناقلة إطلاق رحلاتها إلى أنطاليا في تركيا ضمن وجهاتها الصيفية الموسمية، إضافة إلى مدينة العلمين كوجهة موسمية.

وفي الأول من يونيو، أطلقت «فلاي دبي» رحلاتها المنتظمة إلى العاصمة السورية، لتكون أول ناقلة إماراتية تستأنف رحلاتها اليومية إلى دمشق.

وأعلنت «فلاي دبي» عن إطلاق رحلاتها إلى بيشاور في باكستان اعتباراً من 15 مايو 2025، كما أطلقت ثلاث وجهات جديدة في إيران، تشمل: «بوشهر» و«تبريز» اعتباراً من 13 مارس الماضي، وجزيرة «قشم» اعتباراً من 14 مارس.

كما تخطط «فلاي دبي» لإطلاق ثلاث وجهات جديدة خلال الربع الأخير من العام الجاري، تشمل رحلات جديدة إلى مطار نيروبي الدولي في كينيا، اعتباراً من 15 أكتوبر 2025، إضافة إلى عاصمة لاتفيا، ريغا، والعاصمة الليتوانية، فيلنيوس، إلى شبكتها العالمية ابتداء من ديسمبر 2025.

