9038 شركة هندية جديدة تنضم إلى «غرفة دبي» في 6 أشهر

بحثت غرف دبي مع وفد اتحاد الصناعات الهندية آفاق تطوير العمل المشترك لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وسبل الارتقاء بالشراكات بين مجتمعات الأعمال في دبي والهند في القطاعات كافة ذات الاهتمام المشترك.

وأفادت الغرف في بيان أمس، بأن زيارة الوفد تأتي في ظل تزايد جاذبية دبي للمستثمرين ورجال الأعمال الهنود، حيث واصلت الشركات الهندية صدارتها لقائمة الشركات الجديدة غير الإماراتية المنضمة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال النصف الأول من عام 2025، بواقع 9038 شركة جديدة وبنمو 14.9% مقارنة بعدد الشركات الهندية التي انضمت للعضوية خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وشهد الاجتماع استعراض فرص وآليات تنويع التبادل التجاري بين دبي والهند، إضافة إلى دور دبي الحيوي كمركز لتوسع الشركات الهندية إلى أسواق جديدة على المستوى الإقليمي والعالمي.

كما تناول الاجتماع التعاون لتنظيم سلسلة من الفعاليات في عدد من المدن الهندية لتعزيز علاقات الأعمال.

وحضر الاجتماع مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، ورئيس اتحاد الصناعات الهندية، راجيف ميماني، إلى جانب أعضاء الوفد، الذي ضم مسؤولي شركات هندية عاملة في مجموعة متنوعة من القطاعات.

وكانت غرف دبي أبرمت في أبريل من العام الجاري مذكرة تفاهم مع اتحاد الصناعات الهندية بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين دبي والهند ودفع عجلة النمو الاقتصادي المشترك، حيث شكلت المذكرة إطاراً للارتقاء بمستوى التعاون في مجالات رئيسة عدة، بحيث تدعم غرف دبي الشركات الهندية في تأسيس أعمالها وتوسيع حضورها في الإمارة من خلال تقديم خدمات استراتيجية من شأنها تسريع آليات الاستثمار.