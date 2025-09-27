أميرة سجواني: الطلب الحقيقي يقود نمو عقارات دبي

أكدت العضو المنتدب لشركة «داماك العقارية»، أميرة سجواني، أن سوق العقارات في دبي تشهد نمواً مدفوعاً بطلب حقيقي ناتج عن انتقال أعداد كبيرة من السكان الجدد إلى الإمارة، ما يعكس تحول السوق من المضاربة إلى الشراء بغرض الاستخدام الفعلي.

وقالت سجواني في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، على هامش افتتاح مركز مبيعات جديد تابع للشركة، إن قوة السوق الحالية لا تستند إلى عمليات مضاربة أو شراء بهدف الربح السريع، بل إلى عوامل ديموغرافية واقتصادية ملموسة.

وأشارت إلى أن دبي استقطبت خلال عام 2024 أكثر من 220 ألف شخص، موضحة أن مجرد افتراض متوسط عدد أفراد الأسرة الواحدة هو ثلاثة أشخاص يعني الحاجة إلى توفير ما لا يقل عن 80 ألف وحدة سكنية، وهو رقم يتجاوز إجمالي المعروض العقاري في السنوات الثلاث الماضية مجتمعة.

وأضافت سجواني أن الأرقام التي يسجلها القطاع العقاري في دبي تعكس واقعية السوق وقوة الطلب، ما يبرهن على أن النمو ليس مؤقتاً، بل مستدام ومدفوع بأسس متينة، لافتة إلى أنه «في حال استمرار هذه الوتيرة - كما نتوقع - فسيصعب على المعروض العقاري مواكبة الطلب المتزايد خلال الفترة المقبلة».

ولفتت إلى أن دبي باتت من أكثر مدن العالم استقراراً وجذباً للاستثمار والمعيشة، سواء من حيث الفرص الاقتصادية أو جودة الحياة والأمان، وهو ما يدفع الكثير من العائلات حول العالم إلى اتخاذ قرار الانتقال إليها والاستقرار فيها.

وذكرت سجواني أن الطلب في السوق أصبح موجهاً بشكل كبير من قبل المستخدمين النهائيين، سواء في مشروعات جاهزة أو على الخريطة، وهو ما يعكس تغيراً في سلوك الشراء مقارنة بما كان عليه قبل 10 سنوات، حيث كان الاعتماد أكبر على المضاربة.

وأضافت أن نسبة المضاربة في السوق تراجعت بشكل واضح، واليوم نرى مستهلكين فعليين يسكنون ويخططون للبقاء على المدى الطويل، مشددة على أن السوق اليوم أكثر نضجاً وتوازناً.

يشار إلى أن شركة «داماك» حققت مبيعات تجاوزت 20 مليار درهم، خلال النصف الأول من عام 2025، مدفوعة بإطلاق عدد من المشروعات الكبرى، أبرزها مشروع «جزر داماك».