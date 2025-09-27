12.53 مليار درهم مبيعات عقارات دبي في أسبوع

سجّلت التصرفات العقارية في دبي، خلال الأسبوع الماضي، نحو 16.49 مليار درهم، بعد تنفيذ 6077 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 12.53 مليار درهم.

وتوزعت مبيعات العقارات الأسبوعية بواقع 4322 مبايعة لوحدات سكنية، و277 مبايعة لمبانٍ، و385 مبايعة لأراضٍ، وبإجمالي 4984 صفقة، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وسجلت الرهون العقارية 899 معاملة، بقيمة 2.62 مليار درهم، موزعة بواقع 532 لوحدات سكنية، و122 لمبانٍ، و245 لأراضٍ، فيما بلغت قيمة الهبات نحو 1.34 مليار درهم، بواقع 194 معاملة موزعة على 142 لوحدات سكنية، و11 لمبانٍ، و41 لأراضٍ.

وجاءت منطقة «الخليج التجاري» في الصدارة من حيث قيمة مبيعات العقارات بـ888.19 مليون درهم، تلتها «مدينة المطار» بنحو 659.74 مليون درهم، و«مجمع دبي للاستثمار الثاني» مسجلة 606.95 ملايين درهم، و«قرية جميرا الدائرية» مسجلة 592.04 مليون درهم، ثم منطقة «نخلة جميرا» مسجلة 573.34 مليون درهم.

وعلى مستوى الأداء اليومي، سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، نحو 2.75 مليار درهم، بعد تنفيذ 900 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 1.83 مليار درهم.

وجاءت منطقة «البرشاء هايتس» في الصدارة من حيث قيمة المبيعات بـ183.09 مليون درهم، تلتها «نخلة جميرا» بنحو 177.65 مليون درهم، و«مدينة دبي الملاحية» بـ123.77 مليون درهم، و«الخليج التجاري» مسجلة 120.61 مليون درهم، ثم منطقة «قرية جميرا الدائرية» مسجلة 84.72 مليون درهم.