«ويتيكس» يوسّع الشراكات في مجال الطاقة النظيفة

يستقطب معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) بدورته الـ27، التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي خلال الفترة من 30 سبتمبر الجاري إلى الثاني من أكتوبر المقبل بمركز دبي التجاري العالمي، أحدث الابتكارات والتقنيات الداعمة عبر توسيع نطاق الشراكات العالمية، وزيادة حصة الطاقة النظيفة والمتجددة في مزيج الطاقة العالمي، وخفض تكاليفها، ورفع كفاءتها التشغيلية.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة مؤسس رئيس «ويتيكس»، سعيد محمد الطاير، إن المعرض يشكل فرصة عالمية مثالية لتعزيز التعاون بين دولة الإمارات وبقية الدول في مجال الاستدامة، لاسيما أن الطاقة النظيفة ستشكل 36% من مزيج الطاقة في الإمارات بحلول عام 2030.