مكتوم بن محمد: العلاقات بين الإمارات وفيتنام تشهد نمواً متسارعاً يعكس قوة الروابط

استقبل سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، نائب رئيس الوزراء الدائم في فيتنام، نجوين هوا بينه، وذلك في ديوان صاحب السمو حاكم دبي.

تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وما تشهده من تطور إيجابي، لاسيما على صعيد التعاون الاقتصادي، في ضوء اتفاقية الشراكة الشاملة الموقّعة بين الجانبين في عام 2024، وما يمكن التوسع فيه من أوجه تعاون ضمن مختلف المجالات الحيوية التي تخدم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة للبلدين الصديقين.

وتطرّق اللقاء إلى أهمية تشجيع الاستثمارات بين الجانبين، وسبل تحفيز القطاع الخاص على بناء مزيد من جسور التواصل لاكتشاف فرص جديدة للتعاون، وتهيئة الأطر المُمكِّنة لذلك، مع الاستفادة مما توفره الإمارات من بيئة داعمة للأعمال والاستثمار، وما تتمتع به دبي من إمكانات متطورة وخبرة كبيرة كمركز مالي عالمي، مدعومة في ذلك بأطر تشريعية وقانونية متطورة، وبنية تحتية عالية الاعتمادية، وخدمات لوجستية عالمية المستوى.

وأعرب سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم عن حرص دولة الإمارات على توفير كل المقومات التي من شأنها دعم آفاق الشراكة الشاملة مع فيتنام، في إطار توافق الرؤى حول أثر ذلك في دعم الطموحات التنموية في البلدين، عبر تفعيل مزيد من التعاون البنّاء في مجالات حيوية رئيسة، لاسيما على صعيد الاستثمار والتبادل التجاري والسياحي والخدمات المالية والاقتصاد الرقمي.

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «استقبلتُ اليوم معالي نجوين هوا بينه، نائب رئيس الوزراء الدائم لجمهورية فيتنام الاشتراكية، وبحثنا آفاق تطوير الشراكة الشاملة وتعزيز الاستثمارات بين بلدينا وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والسياحي».

وأضاف سموه: «العلاقات بين الإمارات وفيتنام تشهد نمواً متسارعاً يعكس قوة الروابط، وعُمق الثقة بين البلدين، وتخدم تطلعات الشعبين الصديقين نحو تنمية أكثر شمولاً واستدامة».