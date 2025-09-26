«أرادَ» تدرج صكوكاً في «ناسداك دبي» بـ 450 مليون دولار

رحّبت بورصة «ناسداك دبي»، أمس، بإدراج صكوك بقيمة 450 مليون دولار أميركي من شركة «أرادَ للتطوير العقاري»، مشيرة إلى أنه تم إصدار هذه الصكوك ضمن برنامج صكوك «أرادَ 2 المحدودة» البالغة قيمته مليار دولار، وتُستحق في عام 2030.

وذكرت البورصة، في بيان، أن الإصدار شهد طلباً قوياً من قاعدة واسعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث تجاوز الاكتتاب قيمة الطرح بما يزيد على أربعة أضعاف، مع تسجيل طلبات اكتتاب فاقت قيمتها مليارَي دولار، وتم تسعير الطرح بمعدل عائد استثمار بلغ 7.150%، ما يعكس قوة الإقبال وثقة المستثمرين.

وبهذا الإدراج ترتفع القيمة الإجمالية لإصدارات «أرادَ» من الصكوك المدرجة في «ناسداك دبي» إلى 1.5 مليار دولار موزعة على ثلاثة إصدارات.

وقال الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في «أرادَ»، الذي قرع جرس افتتاح جلسة التداول في «ناسداك دبي»: «يسعدنا العودة إلى (ناسداك دبي) مجدداً لإدراج صفقة صكوكنا الثالثة، ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين الدوليين في (أرادَ)».

وأضاف: «منذ إصدارنا الأخير، توسعنا في سوقين جديدين وواصلنا تحقيق نتائج قياسية في عمليات الإطلاق والمبيعات والتسليم، وقد عزز هذا الأداء القوي الطلب العالمي الكبير على برنامج الصكوك الخاص بنا، كما أنه يُرسّخ مكانتنا باعتبارنا أحد أسرع المطورين الرئيسين نمواً على مستوى المنطقة بأكملها».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و«ناسداك دبي»، حامد علي: «يعكس إدراج الصكوك الجديد لشركة (أرادَ) عمق وتنوّع (ناسداك دبي)، ويُؤكد الإقبال الواسع الثقة التي يوليها المستثمرون للجهة المُصدِرة، كما يُعزّز هذا الإدراج الفرص المتاحة لقاعدة المستثمرين العالمية»، وأضاف: «بصفتنا البورصة الدولية الأبرز في المنطقة، نواصل التزامنا بربط الجهات المُصدرة برؤوس الأموال العالمية، ودعم مسيرة النمو التي تقودها الشركات الإماراتية الرائدة، إلى جانب ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للتمويل الإسلامي».