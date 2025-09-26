«أراضي دبي»: 400 فرصة وظيفية للمواطنين في القطاع العقاري

تُنظّم دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الإثنين المقبل، النسخة الثالثة من «اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين»، وأفادت الدائرة بأن الحدث يأتي انسجاماً مع توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في أنّ المواطن دائماً في صدارة أولوياتها ومحور لكل خطط النمو.

ويشارك في «اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين» نحو 80 شركة عقارية، توفر أكثر من 400 فرصة وظيفية للمواطنين الإماراتيين الباحثين عن فرص عمل في القطاع العقاري، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً إلى الخامسة مساءً، في فندق «سكاي فيو» بدبي.

ولفتت «أراضي دبي» إلى أنه سيتم تنظيم الفعالية بالتعاون مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، وهيئة تنمية المجتمع، بهدف استقطاب الكوادر والكفاءات الإماراتية لدخول السوق العقارية.

يذكر أن «أراضي دبي» قالت، في يونيو الماضي، إنها ستطبق نظام نقاط تحفيزياً خاصاً لشركات الوساطة العقارية التي تسهم في توظيف المواطنين، حيث ستحصل هذه الشركات على نقاط إضافية من شأنها رفع تصنيفها ضمن نظام التقييم المعتمد لدى الدائرة، ما ينعكس إيجاباً على فرصها التنافسية في السوق، وأوضحت الدائرة أن خطوتها تهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال، ودعم توطين المهن العقارية.

وكان «اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين 2024»، الذي نظّمته الدائرة العام الماضي، شهد مشاركة 53 شركة عقارية، عرضت أكثر من 300 فرصة وظيفية في مختلف مجالات القطاع، كما شهد الحدث إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين الراغبين في الالتحاق بالعمل في القطاع العقاري.