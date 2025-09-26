«بن غاطي» تطرح إصدارها الأول من الصكوك الخضراء

أعلنت شركة «بن غاطي» القابضة المحدودة، العاملة في تطوير العقارات الفاخرة بدولة الإمارات، عن نجاحها في تسعير إصدارها الأول من الصكوك الخضراء المقومة بالدولار الأميركي، بقيمة 500 مليون دولار، لأجل ثلاث سنوات، وذلك في إطار برنامجها لإصدار شهادات ائتمان تبلغ قيمتها الإجمالية 1.5 مليار دولار، كاشفة أن الطرح حظي بإقبال واسع انعكس في تغطية حجم الصكوك المعروضة بأكثر من أربع مرات.

وأفادت الشركة بأن عائدات الإصدار ستُخصص لتمويل محفظة من المشاريع الخضراء المؤهلة، بما يعزز التزام الشركة بالنمو المسؤول والحفاظ على البيئة.

وبحسب الشركة، فقد تم تسعير الصكوك بمعدل ربح قدره 7.750%، وهو ما يعادل هامشاً قدره 416 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل ثلاث سنوات، وشهد الإصدار طلباً قوياً من جانب المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث تجاوزت قيمة سجل طلبات الاكتتاب مليارَي دولار، فيما شكّل المستثمرون من خارج دولة الإمارات ما نسبته 60% من إجمالي سجل الاكتتاب.

وأكّدت الشركة أن قوة سجل الطلبات تعكس ثقة الأسواق بالملاءة الائتمانية لشركة «بن غاطي»، وقوة علامتها التجارية، واستراتيجيتها المستدامة بعيدة المدى، مشيرة إلى أنها تحمل تصنيفاً ائتمانياً عند مستوى «Ba3» من وكالة «موديز»، و«BB-» من وكالة «فيتش»، مع نظرة مستقبلية مستقرة من الوكالتين.

ومن المقرر إدراج الصكوك الخضراء في كل من «ناسداك دبي» وسوق لندن للأوراق المالية.

وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة بن غاطي القابضة، قطر الندى بن غاطي: «يعكس الإقبال الكبير، والثقة العالية التي أظهرها المستثمرون بإصدارنا من الصكوك بقيمة 500 مليون دولار، تميُّز نموذج الأعمال الذي تنتهجه (بن غاطي)».