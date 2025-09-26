طلب قوي على مزاد صكوك الخزينة الإسلامية لشهر سبتمبر

أعلنت وزارة المالية بصفتها الجهة المُصدرة، وبالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، نجاح «مزاد صكوك الخزينة الإسلامية - T-Sukuk» المقوّمة بالدرهم الإماراتي، لشهر سبتمبر، بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار درهم، وذلك ضمن برنامج صكوك الخزينة الإسلامية لعام 2025، كما تم نشره على الموقع الرسمي للوزارة.

وبحسب بيان صحافي، صدر أمس، شهد مزاد صكوك الخزينة الإسلامية طلباً قوياً من قبل البنوك الثمانية، الموزعين الأساسيين على الشريحتين المستحقة في أغسطس 2028 ومايو2030، حيث بلغ إجمالي قيمة العطاءات المقدمة 5.1 مليارات درهم، ما يعادل نحو 4.6 أضعاف حجم الإصدار، ليعكس هذا الطلب المرتفع ثقة المستثمرين بقوة قطاع التمويل الإسلامي ومتانة الاقتصاد الوطني.

ويبرز نجاح المزاد في الأسعار التنافسية القائمة على آليات السوق، والتي تم تحقيقها بمعدل عائد حتى الاستحقاق 3.64% للشريحة المستحقة في أغسطس 2028، و3.72% للشريحة المستحقة في مايو 2030، وذلك بفارق ضئيل وصل إلى خمس نقاط أساس عن عائدات سندات الخزينة الأميركية لآجال مماثلة للشريحتين، وذلك في وقت الإصدار، كما أن هذه الصكوك مدرجة ضمن برنامج صكوك الخزينة الإسلامية لدولة الإمارات في «ناسداك دبي»، ما يُعزّز من سهولة وصول المستثمرين إليها في السوق الثانوية.

يذكر أن صكوك الخزينة الإسلامية بالعملة المحلية تعمل على بناء منحنى العائد المقوم بالدرهم، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، ما يسهم في تعزيز تنافسية سوق رأس مال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار.