دبي بين أفضل 4 مراكز عالمية للتكنولوجيا المالية

حصلت دبي على تصنيف متقدّم ضمن أفضل أربع مدن عالمية في مجال التكنولوجيا المالية، وفقاً لـ«مؤشر المراكز المالية العالمية» (GFCI) وضمن أحدث إصداراته، وذلك في إنجاز اقتصادي مهم يُضاف إلى سجل الإنجازات المتوالية للإمارة، ويعكس نجاح مركز دبي المالي العالمي في ترسيخ مكانتها في صدارة المراكز المالية العالمية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

ويستند التصنيف إلى تقييمات آلاف الخبراء في قطاعي الخدمات المالية والتكنولوجيا حول العالم، إضافة إلى العديد من المعايير والمؤشرات الاقتصادية المرتبطة بهذه القطاعات، ما يؤكد سمعة دبي كمركز عالمي رائد ومتطور للابتكار والتكنولوجيا المالية.

وفي هذه المناسبة، أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي، أن الإنجاز المتمثل في مواصلة دبي ترسيخ مكانتها بين أبرز مراكز التكنولوجيا المالية في العالم هو إحدى ثمار رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموّه بوضع دبي في طليعة المدن الرائدة صاحبة الإسهام الإيجابي في تشكيل مستقبل القطاع المالي في العالم.

وأثنى سموّه على الدور المحوري الذي يقوم به مركز دبي المالي العالمي، وما يبذله فريق العمل من جهود في سبيل مواصلة تأكيد المكانة الرائدة لدبي على خريطة الخدمات المالية المتطورة على مستوى العالم.

وقال سموّه: «نثمّن دور مركز دبي المالي العالمي في تحقيق هذا الإنجاز، بما له من أثر في دعم أهداف (أجندة دبي الاقتصادية D33)، إذ يعكس هذا التصنيف المتقدّم، مدى الثقة والتقدير الدولي الذي تحظى به دبي كمدينة قادرة على توفير بيئة نموذجية، وبنية تحتية عالمية المستوى تدعم نمو شركائها في مختلف القطاعات، خاصة المالية منها».

وفي تدوينة على منصة «إكس»، قال سموه: «دبي ترتقي إلى المركز الـ11 عالمياً في مؤشر المراكز المالية العالمية، وتحجز مكانها بين أفضل 4 مراكز للتكنولوجيا المالية عالمياً، باستثمارات تجاوزت 4.2 مليارات دولار».

وأضاف سموه: «هذا هو حصاد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث يشكل مركز دبي المالي العالمي أكبر منظومة ابتكار وذكاء اصطناعي في المنطقة، بوجود أكثر من 1500 شركة للذكاء الاصطناعي والابتكار تحت مظلته.. في دبي يصنع اقتصاد الغد، وفي دبي تصبح الريادة أسلوب حياة».

وبالتزامن مع الإعلان عن هذا التصنيف المتقدم ضمن مؤشر المراكز المالية العالمية، كشف مركز دبي المالي العالمي أن عدد شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار العاملة ضمنه، وضمن مركز الابتكار التابع له، تجاوز إلى الآن 1500 شركة، ليُصبح بذلك أكبر تجمع من نوعه لهذه الشركات في المنطقة.

وقد نجحت تلك الشركات بجمع أكثر من 4.2 مليارات دولار للاستثمار فيها، ما يُعزز مكانة مركز دبي المالي العالمي باعتباره المنظومة الأبرز لرواد الأعمال وشركات التكنولوجيا الناشئة في المنطقة.

كما تقدمت دبي أيضاً إلى المركز الـ11 عالمياً في التصنيف العام لمؤشر المراكز المالية العالمية، ما يؤكد تأثيرها المتنامي في الساحة الدولية، ويعكس ثقة القطاع المالي العالمي بها. علاوةً على ذلك، يُعد هذا الإنجاز دليلاً على فعالية مبادرات مركز دبي المالي العالمي في دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية إلى جعل دبي ضمن أفضل أربعة مراكز مالية عالمية.

ويُصنّف مؤشر المراكز المالية العالمية دبي باعتبارها المركز المالي الوحيد في المنطقة الذي يتمتع بمكانة عالمية رائدة، وبقدرات واسعة وعميقة. كما تكشف النتائج أن دبي جاءت في المرتبة الأولى عالمياً من حيث التوقعات بزيادة أهميتها على الساحة المالية الدولية.

مكانة عالمية

قال محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم: «لطالما سعت دبي، بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى بلورة مستقبل القطاع المالي. ويؤكد التصنيف الذي حظيت به الإمارة، اليوم، ضمن مؤشر المراكز المالية العالمية على مكانتها المرموقة كقوة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا المالية وقطاع الخدمات المالية عموماً».

وأضاف: «نعمل من خلال مركز دبي المالي العالمي على تمكين الابتكار، وخلق فرص جديدة للنمو، بما يضمن استمرار الدور الريادي لدبي في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي».

قيادة القطاع المالي

قال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري: «أصبحت دبي أحد المراكز العالمية الأربعة الأكثر تأثيراً في قطاع التكنولوجيا المالية، بفضل تركيزنا المستمر على الابتكار واستقطاب المواهب المتميزة وتطوير التكنولوجيا، ونحن في (دبي المالي العالمي) نفخر بدورنا في تمكين رواد الأعمال الطموحين والشركات الكبيرة والمستثمرين ذوي الرؤى المستقبلية من التعاون والازدهار معاً»، وأضاف: «يعكس هذا الإنجاز تقدير المجتمع المالي العالمي لدبي، ولدورها الريادي في تسريع وتيرة النمو، ما يدفعنا إلى مواصلة تأكيد إسهام المركز في ترسيخ دور دبي في قيادة مستقبل القطاع المالي عالمياً».

مكتوم بن محمد:

