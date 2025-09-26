«إمستيل» تطلق برنامج الحديد المستدام لخفض الانبعاثات

أطلقت مجموعة «إمستيل»، أمس، برنامج الحديد المستدام «True Green» الذي يشكل إطاراً متكاملاً يتيح للمطورين والمقاولين والممولين، الاستفادة من حلول استدامة معتمدة دولياً، ويسهم في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز فرص المنافسة في المناقصات الموجهة لمعايير الاستدامة، فضلاً عن ضمان الامتثال للتشريعات العالمية في هذا الشأن.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، المهندس سعيد غمران الرميثي، لـ«الإمارات اليوم» على هامش الإعلان عن المبادرة الجديدة، إن «إمستيل» تعد حالياً من أقل الشركات على مستوى العالم في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، حيث تقل هذه الانبعاثات لدى الشركة بنسب تصل إلى 45%، مقارنة بالمعدل العالمي السائد، مشيراً إلى أن «إمستيل» بدأت الاستدامة وتخفيض البصمة الكربونية منذ نحو 20 عاماً، حيث كان هناك توجه بأن تكون الصناعة منخفضة الكربون بشكل عام.

وأوضح الرميثي أنه بمقتضى المبادرة الجديدة (الحديد المستدام)، ستحصل كل منتجات الشركة على شهادات موثقة من جهات مستقلة بأن الحديد المستخدم، هو حديد مستدام مدعوم بأنظمة رقمية متقدمة لرصد الانبعاثات بدقة وضمان تحديد البصمة الكربونية لكل دفعة إنتاج، ما يساعد متعاملي الشركة من شركات البناء والتطوير العقاري وغيرهم من الحصول على حديد مستدام لمشروعاتهم ويدعم الشركة في التوسع في دخول مناقصات عديدة، وأضاف أن البرنامج الجديد يتماشى بصورة وثيقة مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي بحلول عام 2050، كما يدعم مبادرة «المساهمات الوطنية المحددة 3.0»، التي تستهدف خفض انبعاثات قطاع الإنشاءات بنسبة 79% بحلول عام 2035، لافتاً إلى أنه بفضل معدل كثافة انبعاثات لا يتجاوز 0.67 طن من ثاني أكسيد الكربون لكل طن من الحديد، وهو مستوى أدنى بكثير من المتوسطات العالمية، تسهم «إمستيل» في ترسيخ موقع الإمارات بين أبرز رواد العالم في مجال إزالة الكربون الصناعي.

وأفاد الرميثي بأن هناك طلباً كبيراً على منتجات الشركة التي تحمل شعار «صنع في الإمارات»، لأنها منخفضة الكربون، مشيراً إلى أن المبادرة الجديدة تأتي في إطار سلسلة من المبادرات تبنتها الشركة في إطار الاستدامة.

وحول تأثير استخدام الحديد المستدام في كلفة البناء، قال الرميثي إن «العالم كله يتجه نحو استخدام الحديد المستدام، ولا نتوقع تأثيرات مباشرة على الكلفة وإن كان هناك احتمال أن تقل الكلفة، نظراً لاستخدام حديد أقل بمقتضى التقنية الجديدة».