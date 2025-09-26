414.2 مليون درهم التقييم العقاري في عجمان خلال أغسطس

كشف التقرير العقاري الصادر عن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، عن إنجاز 155 معاملة تقييم عقاري خلال أغسطس 2025، بقيمة إجمالية جاوزت 414.2 مليون درهم، وأكد مدير عام الدائرة، المهندس عمر بن عمير المهيري، أن عمليات التقييم شملت العقارات التجارية والسكنية والصناعية، حيث سجلت العقارات السكنية 168 مليون درهم، متقدمة على العقارات التجارية التي بلغت قيمتها الإجمالية 158.7 مليون درهم.

وأوضح أن التقرير تضمن معاملات التقييم الشخصي، والتقييم الخاص بالمحاكم والمؤسسات، فضلاً عن التقييم الخاص بالإقامات الذهبية طويلة الأمد للمستثمرين.