«أبل» تفتتح متجراً جديداً في العين

افتتحت شركة «أبل»، أمس، متجراً جديداً لها في مدينة العين، لتعزز حجم استثماراتها ووجودها في الإمارات، بما يرفع إجمالي عدد المتاجر التابعة للشركة إلى خمسة متاجر في الدولة.

ويؤكد توسع الشركة في الإمارات مكانة السوق المحلية وجهةً مفضلةً لاستقطاب استثمارات شركات التكنولوجيا العالمية، ويدعم موقع الدولة في جذب الشركات المطورة والمبتكرة في قطاع التقنية من مختلف الدول.

وتستحوذ الإمارات بشكل حصري على المتاجر الرسمية لشركة «أبل» في منطقة الخليج والأسواق العربية بشكل عام.

وانطلقت الشركة في السوق الإماراتية عام 2011 من خلال افتتاح متجر إلكتروني، تبعته خطوات لاحقة لافتتاح أول متاجرها الفعلية في الدولة خلال عام 2015، حتى زاد عدد المتاجر إلى أربعة، قبل أن تستكمل الشركة وجودها واستثماراتها في الدولة عبر زيادة إجمالي عدد متاجرها إلى خمسة متاجر أخيراً.

وأفادت الشركة بأن متجرها الجديد في العين الذي يوجد في مركز «الجيمي مول»، يأتي بتصميم صديق للبيئة، حيث تم استخدام مواد مستدامة في تصميم ديكورات المتجر، كما أنه يعمل بالطاقة المتجددة بنسبة 100%.

وأشارت إلى أن المتجر صُمم بشكل يُسهّل على المتعاملين استخدامه، مع ارتفاعات مختلفة للطاولات والمقاعد، ووضوح بصري وصوتي محسّن، وأنظمة استماع مساعدة موسعة، وممرات واسعة وسهلة التنقل.

وقالت نائب الرئيس الأول لقطاع التجزئة والموارد البشرية في شركة «أبل»، ديدري أوبراين: «سعداء بافتتاح أول متجر لنا في العين، الذي جاء في الوقت المناسب، مع وصول أحدث جيل من هواتف (آيفون) وتشكيلة منتجاتنا الحديثة».

