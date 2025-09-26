الإمارات تنظم قمة للشباب في قطاع الطيران

نظمت دولة الإمارات، ممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني، «قمة رفيعة المستوى للشباب في قطاع الطيران»، تهدف إلى تمكين الجيل القادم من المهنيين العاملين في الطيران، بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ42 للجمعية العمومية لـ«إيكاو» في مونتريال.

وافتتح أعمال القمة مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، مؤكداً في كلمته أن انعقاد هذا الحدث يعكس رؤية مشتركة بأن مستقبل الطيران المحلي والدولي يعتمد على مواهب الشباب وإبداعهم وقيادتهم، وأشار إلى أن القطاع يواجه تحديات عاجلة، منها التحول الرقمي والتعامل مع ملف التغير المناخي.