1594 شركة أسترالية في عضوية «غرفة دبي» بنهاية النصف الأول

بحثت غرف دبي آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي بين دبي وأستراليا، خلال اجتماع، أمس، مع وفد أسترالي برئاسة وزيرة المالية والتجارة والتوظيف والتدريب في ولاية كوينزلاند الأسترالية، روسلين بيتس.

وأفادت الغرف، في بيان، بأن الاجتماع تناول سبل تنمية حركة التجارة والاستثمارات الثنائية بين دبي وولاية كوينزلاند الأسترالية مع التركيز على القطاعات ذات الاهتمام المشترك، مشيرة إلى أن التجارة غير النفطية بين دبي وأستراليا تجاوزت 13.1 مليار درهم، خلال العام الماضي، بنمو نسبته 8% على أساس سنوي، فيما انضمت 250 شركة أسترالية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات الأسترالية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة إلى 1594 شركة بنهاية النصف الأول من 2025.

وتم خلال الاجتماع استعراض الإمكانات التي توفرها دبي للشركات الأسترالية الراغبة في التوسع إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، بالاستفادة من مقومات الإمارة التنافسية التي تأتي في مقدمتها البنية التحتية المتقدمة، والتشريعات الاقتصادية الداعمة لنمو الأعمال.

وحضر الاجتماع نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دبي، يحيى لوتاه، إضافة إلى سفير أستراليا لدى الدولة، رضوان جدوت، والقنصل العام الأسترالي في دبي، برايني هيليس، وعدد آخر من المسؤولين.

وأكد لوتاه الحرص على تطوير جسور التواصل مع الشركاء الدوليين، وبحث فرص التعاون الجديدة التي تسهم في دعم مجتمعات الأعمال وتحفيز نمو التجارة الدولية، لافتاً إلى أن ولاية كوينزلاند الأسترالية تمثل شريكاً اقتصادياً مهماً. وقال: «نتطلع إلى البناء على علاقاتنا الثنائية ودفعها نحو آفاق أوسع من استكشاف مجالات جديدة للاستثمار والتجارة».

يشار إلى أن غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، تدير مكتباً تمثيلياً في استراليا افتتح في عام 2023، مهمته استقطاب الاستثمارات الأسترالية إلى دبي، ومساعدة شركات دبي على التوسع في السوق الأسترالية.