إطلاق دليل الاستشراف المالي لحكومة دبي

أطلقت «مالية دبي» عدداً من المبادرات الاستشرافية، الرامية إلى توعية الجهات الحكومية بأهمية دمج منهجيات الاستشراف في الإدارة المالية، منها دراسة استشرافية مهمة بعنوان «مستقبل الضريبة في عصر الذكاء الاصطناعي والروبوتات 2050»، إلى جانب النسخة الأولى من دليل الاستشراف المالي لحكومة دبي، الذي يُسهم في تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية في هذا المجال.

جاء ذلك خلال «ملتقى حكومة دبي للاستشراف المالي»، الذي أقامته الدائرة، أمس، برعاية المدير العام لـ«مالية دبي»، عبدالرحمن صالح آل صالح، وبمشاركة 27 جهة حكومية، وذلك في إطار جهود الدائرة لتعزيز الجاهزية للمستقبل، والارتقاء بمكانتها محركاً رئيساً لتطوير الإدارة المالية الحكومية.