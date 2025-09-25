«إمباور» تعرض حلولها وتقنياتها في «ويتيكس 2025»

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، استكمال تحضيراتها الفنية للمشاركة راعياً استراتيجياً في الدورة الـ27 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2025»، الذي يقام خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى الثاني من أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، وأوضحت «إمباور» أن مشاركتها في «ويتيكس 2025» تهدف إلى إبراز أحدث حلولها وتقنياتها المبتكرة في مجال تبريد المناطق، إلى جانب استعراض خبرتها ومشاريعها الكبرى.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أحمد بن شعفار: «تأتي مشاركتنا في إطار حرصنا على دفع عجلة التطوير في قطاع تبريد المناطق، انطلاقاً من مكانة (إمباور) الرائدة كأكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم».