"آي كوم" بالتعاون مع "كراكال" تفوز بعقد لتوريد بنادق قناصة للشرطة المركزية الاحتياطية الهندية

فازت "كراكال"، التابعة لمجموعة "ايدج" والرائدة في تصميم وتصنيع الأسلحة الخفيفة عالية الأداء، بعقد لتوريد 200 بندقية قناصة من طراز" CSR 338" للشرطة المركزية الاحتياطية الهندية، وذلك بالتعاون مع شركة "آي كوم للاتصالات المحدودة"، إحدى شركات مجموعة "ميغا للهندسة والبنى التحتية المحدودة".

وبموجب العقد، سيجري إنتاج وتسليم البنادق القناصة في مجمع "آي كوم "كراكال للأسلحة الخفيفة في حيدر أباد بالهند. وتم تدشين المنشأة في أبريل من العام الجاري، وتشكّل مركز تصنيع محلي ينتج مجموعة شاملة من الأسلحة المتقدمة لتلبية المتطلبات الأساسية للقوات المسلحة الهندية وجهات إنفاذ القانون وشرطة الولايات والقوات الخاصة، وتلبية متطلبات التصدير العالمي لدى "كراكال".

من جهته، قال حمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة كراكال: "عقب إطلاق مجمع "آي كوم "كراكال للأسلحة الخفيفة، نعمل على تطوير شراكتنا مع "آي كوم" بهدف ترسيخنا لالتزامنا بمبادرة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي'اصنع في الهند'. ويعدّ هذا النقل التاريخي للتكنولوجيا ضمن مجال الأسلحة الخفيفة محطة بارزة في التعاون الدفاعي الإماراتي-الهندي المشترك، ويجسد بصورة مباشرة جهودنا المتواصلة لدعم المتطلبات الأمنية للهند وقطاع الدفاع المتنامي فيها".

وقال سومانث باتورو، مدير شركة "آي كوم" للاتصالات المحدودة: "نعتز بهذا العقد الذي نعتبره منجزاً مهماً لشركة "آي كوم" وتأكيداً على استراتيجيتنا بعيدة المدى لتعزيز بناء قدرات دفاعية سيادية في الهند. وبالتعاون مع شركة كراكال ومجموعة ايدج، نُوفر البندقية القناصة من فئة " CSR 338" الأكثر تقدماً للشرطة المركزية الاحتياطية، وننقل كذلك تكنولوجيا عالمية المستوى، ونولّد وظائف عالية الجودة ضمن قطاع التصنيع في حيدر أباد، ونعزز المنظومة الصناعية الدفاعية الهندية على حد سواء. تظل" آي كوم "ملتزمة بالتسليم في الوقت المحدد وتقديم الدعم طوال دورة حياة المنتج، وتوسيع نطاق تلك القدرات لتلبية متطلبات مستقبل خدمات الأمن الهندية والعملاء في أسواق التصدير".

وسيجري تسليم أول بنادق قناصة من طراز " CSR 338" ستنتجها شركة كراكال في الهند خلال الربع الرابع من عام 2025.و تُعتبر " CSR 338" بندقية قناصة يدوية عالية الأداء. وتتميز البندقية، المزودة بذخيرة" 338. لابوا ماغنوم"،وز بماسورة يبلغ طولها 27 بوصة مع مخزن ذخيرة بسعة 10 طلقات، بالإضافة إلى آلية تحرير مخزن وأمان يُمكن استخدامها بكلتا اليدين، وزناد دقيق قابل للضبط من مرحلتين، وأخمص قابل للطي بأربعة مواضع.