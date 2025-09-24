مكتوم بن محمد: الميزانية الاتحادية هي أداتنا لترجمة توجيهات قيادتنا وتلبية متطلبات مسيرة الإمارات التنموية

شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، مناقشة مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "‏استعرضنا خلال اجتماع لجنة الميزانية العامة مشروع الميزانية العامة للاتحاد 2026 ووجهنا باستكمال مشروع الميزانية تمهيداً لرفعها الى مجلس الوزراء للاعتماد، كما راجعنا التدفقات النقدية للحكومة الاتحادية للسنة المالية 2025".

وتابع سموه قائلا: "واطلعنا على مستجدات المشروعات الرأسمالية والتنموية المعتمدة التي تم إنجازها خلال الفترة السابقة من العام الحالي".

وأضاف سموه :"الميزانية الاتحادية هي أداتنا لترجمة توجيهات قيادتنا وتلبية متطلبات مسيرة الإمارات التنموية والاجتماعية للسنوات المقبلة، ومؤشراتنا تعكس التطور الكبير الذي طرأ على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في الدولة، ومعاً نمضي لتحقيق رؤى قيادتنا الرشيدة وترسيخ ريادتنا بين الأمم".