%44.5 نمواً في قيمة مبيعات العقارات السكنية بدبي خلال الربع الثاني

أفاد تقرير لشركة «جيه إل إل» بأن سوق العقارات السكنية في الإمارات تشهد أداء قوياً، حيث سجلت دبي زيادة كبيرة بنسبة 44.5% على أساس سنوي في إجمالي قيمة المبيعات، لتصل إلى 153.7 مليار درهم في الربع الثاني، وتصدرت مبيعات الوحدات على الخريطة حجم المعاملات في دبي وأبوظبي، مدعومة بإطلاق مشاريع جديدة قوية، وارتفاع ملحوظ في نشاط السوق الثانوية.

وأشار التقرير، الصادر أمس، إلى أن إيجارات الشقق في أبوظبي ودبي ارتفعت بنسبة 13.9% و7.2% على التوالي، بينما ارتفعت إيجارات الفلل بنسبة 4.7% و5.3%، لافتاً إلى أن قطاع الضيافة في الإمارات أظهر قوةً ومرونةً، خلال الربع الثاني، في مختلف فئات الفنادق الاقتصادية والمتوسطة والفاخرة، وحافظت سوق الفنادق في دبي على زخم إيجابي، مع ارتفاع معدل الإشغال إلى 81.4%، كما شهدت أسعار المستودعات نمواً ملحوظاً في الربع الثاني، حيث ارتفعت في أبوظبي بنسبة 22.4%، وفي دبي بنسبة 19.9%.

وتفصيلاً، حققت القطاعات الرئيسة في المشهد العقاري في دولة الإمارات أداءً قوياً ونمواً ملحوظاً في الربع الثاني من عام 2025، مدعومة باستثمارات كبيرة وتطور في الطلب ومبادرات حكومية، ومع نضج السوق، تشير قطاعات العقارات السكنية والفندقية والصناعية في الإمارات مجتمعةً إلى فترة من النمو المستدام طويل الأجل، وذلك وفقاً للتقرير الجديد الصادر عن شركة «جيه إل إل» حول «ديناميكيات السوق».

وأشار التقرير إلى أن دبي سجلت زيادةً مذهلةً بنسبة 44.5% على أساس سنوي في إجمالي قيمة المبيعات، لتصل إلى 153.7 مليار درهم في الربع الثاني، وتصدرت مبيعات الوحدات على الخريطة حجم المعاملات في دبي وأبوظبي، مدعومة بإطلاق مشاريع جديدة قوية وارتفاع ملحوظ في نشاط السوق الثانوية.

وفي أبوظبي ارتفعت أسعار الشقق والفلل بنسبة 14.4% و11.1% على التوالي على أساس سنوي، بينما في دبي، ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 13.3% على أساس سنوي لتصل إلى 1769 درهماً للقدم المربعة، وارتفعت أسعار الفلل بنسبة 16% سنوياً لتصل إلى 2200 درهم للقدم المربعة، ومن المتوقع أن يُخفف اقتراب توازن العرض والطلب من وتيرة النمو في قطاعات محددة.

وتشهد أسواق الإيجارات استقراراً، حيث يُمثّل تفضيل المستأجرين للتجديد 65.7% من إجمالي عقود الإيجار المسجلة في أبوظبي بالربع الثاني من عام 2025، وتُسهم مجتمعة عوامل العرض الجديدة، واعتبارات القدرة على تحمل التكاليف، وتحديث اللوائح في زيادة الإيجارات بشكل أكثر انضباطاً، وارتفعت إيجارات الشقق في أبوظبي ودبي بنسبة 13.9% و7.2% على التوالي، بينما ارتفعت إيجارات الفلل بنسبة 4.7% و5.3%، ويوجد نحو 32.400 ألف وحدة قيد الإنشاء في أبوظبي ودبي في النصف الثاني من عام 2025.

وفي أبوظبي، يُتيح الإقبال المتزايد على تجارب المعيشة الفاخرة ذات العلامات التجارية للمستثمرين أسعاراً أعلى واحتفاظاً أقوى بالقيمة، ومن المتوقع أن تحافظ سوق المبيعات في دبي على زخمها القوي، بينما تنتقل سوق الإيجارات إلى حالة من التوازن، حيث يشير تباطؤ معدلات النمو إلى تقدم صحي نحو الاستقرار طويل الأمد.

ولفت التقرير إلى أن قطاع الضيافة في دولة الإمارات أظهر قوة ومرونة خلال الربع الثاني، الذي يُعدّ عادة موسماً منخفضاً، وأسهمت قوة وتنوع الطلب في تحقيق أداء قوي في مختلف فئات الفنادق الاقتصادية والمتوسطة والفاخرة، بما يشير إلى التحول إلى نموذج نمو أكثر استدامة وشمولية.

وشهدت أبوظبي معدل إشغال قوياً بلغ 80.3% (بزيادة 2.9 نقطة مئوية)، مع ارتفاع متوسط سعر الغرفة اليومي بنسبة 22.7% إلى 693 درهماً، وارتفاع إيرادات الغرفة المتاحة بنسبة 26.3% إلى 557 درهماً، وحافظت سوق الفنادق في دبي على زخم إيجابي، مع ارتفاع معدل الإشغال إلى 81.4%، ونمو متوسط سعر الغرفة اليومي بنسبة 5.5% إلى 754 درهماً، ما أدى إلى زيادة بنسبة 10.2% في إيرادات الغرفة المتاحة إلى 614 درهماً.

وارتفع عدد الغرف الفندقية في أبوظبي إلى 33.300 ألف غرفة خلال الربع الثاني، بينما حافظت دبي على عدد غرفها عند نحو 158 ألف غرفة.

ومع محدودية المخزون المتاح والإقبال الكبير على تجديد عقود الإيجار، تدعم سوق العقارات الصناعية في دولة الإمارات بقوة مُلّاك العقارات، وشهدت أسعار المستودعات نمواً ملحوظاً في الربع الثاني، حيث ارتفعت في أبوظبي بنسبة 22.4% لتصل إلى 469 درهماً للمتر المربع، وفي دبي بنسبة 19.9% لتصل إلى 46 درهماً للقدم المربعة، وحققت مواقع رئيسة مميّزة، مثل منطقة «كيزاد» في أبوظبي والقوز في دبي، أعلى أسعار في السوق، حيث بلغت 500 درهم للمتر المربع، و65 درهماً للقدم المربعة على التوالي، بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية القائمة.

وشهدت سوق التأجير الصناعي في دبي نشاطاً قوياً، حيث ارتفع إجمالي عقود الإيجار المسجلة بنسبة 13% على أساس سنوي، مدفوعة بارتفاع بنسبة 21.6% في عقود الإيجار الجديدة وزيادة بنسبة 9.3% في عقود التجديد، وسجّلت السوق 2790 عقداً في دبي خلال هذا الربع.

