بدء الاكتتاب في الطرح الأولي لـ «أليك القابضة» بسوق دبي المالي

أعلنت «شركة أليك القابضة»، المتخصصة في الهندسة والإنشاءات، أمس، عن النطاق السعري لأسهم الطرح، وبدء فترة الاكتتاب في طرحها العام الأولي في سوق دبي المالي.

وحددت الشركة النطاق السعري للطرح بين 1.35 و1.40 درهم للسهم الواحد، ما يعني أن القيمة السوقية لها عند الإدراج ستراوح بين 6.75 مليارات درهم وسبعة مليارات درهم.

وبدأ أمس الاكتتاب في الطرح الأولي ويستمر حتى 30 سبتمبر الجاري، حيث يشمل كلاً من المكتتبين الأفراد (الشريحة الأولى)، والمستثمرين المحترفين (الشريحة الثانية)، والموظفين المؤهلين في شركتي «أليك» ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (الشريحة الثالثة).

وأفادت الشركة بأنه سيتم طرح ما مجموعه مليار سهم عادي، تمثل نسبة 20% من رأسمالها، مع احتفاظ مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (المساهم البائع أو آي سي دي) بحقها في زيادة حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرها المطلق.

وأوضحت أنه من المقرر تحديد السعر النهائي للطرح من خلال عملية بناء سجل الأوامر، ومن المتوقع الإعلان عنه في الأول من أكتوبر المقبل.

وتوقعت الشركة توزيع أرباح نقدية بقيمة 200 مليون درهم في أبريل 2026، وأرباح نقدية بقيمة 500 مليون درهم عن السنة المالية 2026، توزع على دفعتين في أكتوبر من العام المقبل وأبريل من عام 2027، ما يعني أن عائد توزيعات الأرباح عن السنة المالية 2026 سيراوح بين 7.1% في الحد الأعلى و7.4% في الحد الأدنى من نطاق سعر الطرح.

وأضافت أنه من المقرر اعتماد سياسة لتوزيع الأرباح على أساس نصف سنوي، في أبريل وأكتوبر من كل عام، بنسبة توزيع لا تقل عن 50% من صافي الأرباح المحققة لتلك الفترة المالية، وذلك تبعاً لموافقة مجلس الإدارة وتوافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع.