غرف دبي توقّع تفاهماً مع «رابطة التجارة الكورية» لتعزيز الاستثمار

نظّمت غرف دبي، بالتعاون مع رابطة التجارة الدولية الكورية «كيتا»، وسفارة دولة الإمارات لدى كوريا الجنوبية، طاولة نقاش مستديرة مع وفد ضم ممثلين عن 25 شركة كورية، بهدف استعراض الميزات المتكاملة التي تتمتع بها منظومة الأعمال في دبي، والفرص التي تتيحها لشركات كوريا الجنوبية في مختلف القطاعات.

واستقطبت الفعالية 60 مشاركاً، من ضمنهم ممثلون لـ14 هيئة وشركة من دبي لبحث آفاق التعاون مع الشركات الكورية، وتركزت اختصاصاتها في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما يشمل الصناعات الرقمية والمستقبلية، مثل التكنولوجيا الزراعية، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، إضافة إلى المعدات التكنولوجية المتطورة والتنقل، والطاقة، والبناء والتشييد، والبنية التحتية.

وأبرمت غرف دبي على هامش الحدث، مذكرة تفاهم مع رابطة التجارة الدولية الكورية، حيث وقّع المذكرة نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، سعيد القرقاوي، ونائب رئيس رابطة التجارة الدولية الكورية، غي هيون كيم، بحضور رئيس مجلس إدارة الرابطة، جين سيك يون، وتهدف المذكرة إلى تعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الخاص، بما يشمل تبادل المعلومات والتطورات الاقتصادية، وتوسيع آفاق التعاون في ما يتعلق بقطاعات الأعمال، إلى جانب تبادل الوفود التجارية، وتطوير قنوات الاتصال الفعّال بين الشركات، فضلاً عن التعاون في مجال المعارض والمنتديات والندوات، بما يسهم في دعم المصالح الاقتصادية المشتركة.

وأكد القرقاوي، خلال فعاليات الطاولة المستديرة، أن دبي تقدم آفاقاً واعدة لنمو الشركات الكورية بكل فئاتها، بما يشمل الشركات الناشئة على امتداد جميع القطاعات، وفي مقدمتها قطاعات التكنولوجيا المتقدمة.