«دبي الرقمية» تفوز بـ 7 جوائز عالمية

فازت هيئة دبي الرقمية بسبع جوائز في الدورة السنوية لجوائز ستيفي العالمية للأعمال 2025، ما يعكس ريادتها في مجالات التمكين المؤسسي والابتكار.

وأفادت الهيئة، في بيان، أمس، بأنها حصلت في مجال الموارد البشرية على الجائزة الذهبية عن منظومة إدارة المواهب، والجائزة الفضية عن مبادرة رواد الرقمنة.

وفي مجال خدمة المتعاملين، نالت الهيئة الجائزة الفضية عن فئة الإنجاز في رضا المتعاملين، في حين حصلت الموظفة بالهيئة، ريم الفلاسي، على الجائزة الفضية عن فئة تنفيذي العام في خدمة المتعاملين، بينما نالت الهيئة ثلاث جوائز برونزية في فئة التسويق والاتصال.