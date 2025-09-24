«أدنوك للتوزيع» تقرّ 1.285 مليار درهم أرباحاً عن النصف الأول

أعلنت «شركة أدنوك للتوزيع»، أمس، عن موافقة مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين بقيمة 1.285 مليار درهم، أي ما يعادل 10.285 فلوس للسهم عن النصف الأول من عام 2025.

وتمثل توزيعات الأرباح المرحلية عن النصف الأول من العام الجاري، الدفعة الأولى من إجمالي توزيعات الأرباح المتوقعة لعام 2025، والبالغة 2.57 مليار درهم، أي ما يعادل 20.57 فلساً للسهم، وذلك تماشياً مع سياسة توزيعات الأرباح للأعوام 2024-2028، التي تنص على توزيع أرباح سنوية بقيمة 2.57 مليار درهم، أو ما لا يقل عن 75% من صافي الأرباح، أيهما أعلى، وذلك وفقاً لتقدير مجلس الإدارة وموافقة مساهمي الشركة.

وسيكون 30 سبتمبر 2025 هو آخر موعد لشراء أسهم في الشركة للاستحقاق لتوزيعات الأرباح النقدية المرحلية، على أن تُحتسب الأهلية بناءً على قائمة المساهمين المسجلين في سجل الأسهم بتاريخ الثاني من أكتوبر 2025، ومن المتوقع أن تمثل توزيعات أرباح عام 2025 عائداً سنوياً بنسبة 5.4% (بناء على سعر 3.81 دراهم للسهم كما في 22 سبتمبر 2025).

وقال الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك للتوزيع»، المهندس بدر سعيد اللمكي، إن موافقة مجلس الإدارة على توزيع الأرباح المرحلية عن النصف الأول من عام 2025 تعكس قوة استراتيجية الشركة للنمو، والتزامها المستمر بتقديم عوائد قيمة ومستدامة لمساهميها.