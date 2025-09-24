13.6 تريليون درهم التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات خلال 7 أشهر

أفادت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، بأن البنوك قدمت تمويلات للأفراد، خلال شهر يوليو الماضي منفرداً، تشمل قروضاً شخصية وبطاقات ائتمان وتمويل سيارات ومساكن خاصة، بقيمة 6.9 مليارات درهم، ليصل الرصيد التراكمي لهذا البند، بنهاية الشهر، إلى 532.9 مليار درهم.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي التحويلات المالية في القطاع المصرفي، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بلغ 13.6 تريليون درهم.

وتفصيلاً، واصلت البنوك التوسع في تمويلات الأفراد، إذ قدمت خلال شهر يوليو الماضي منفرداً قروضاً شخصية وبطاقات ائتمان وتمويل سيارات ومساكن خاصة بقيمة 6.9 مليارات درهم، ليصل الرصيد التراكمي لهذا البند بنهاية الشهر إلى 532.9 مليار درهم مقارنة بـ526 ملياراً بنهاية يونيو السابق، بنمو شهري نسبته 1.3%، وذلك بحسب بيانات صدرت، أمس، عن المصرف المركزي.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي تمويلات القطاعين التجاري والصناعي، بلغ بنهاية يوليو الماضي، 898.4 مليار درهم مقارنة بـ898.8 مليار درهم، في نهاية يونيو السابق، بانخفاض قيمته 400 مليون درهم.

وارتفعت الودائع الحكومية بنهاية يوليو إلى 475.3 مليار درهم مقارنة بـ466.4 ملياراً بنهاية يونيو السابق، بزيادة شهرية قيمتها 8.9 مليارات درهم تعادل نمواً نسبته 1.9%.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الاستثمارات من قبل البنوك شهد قفزة، خلال يوليو الماضي، حيث وصل بنهايته إلى 817.5 مليار درهم، مقارنة بـ796.7 مليار درهم، بنهاية يونيو السابق، بزيادة شهرية قيمتها 20.8 مليار درهم تعادل نمواً شهرياً نسبته 2.6%. وتشمل استثمارات البنوك سندات الدين وأسهماً وسندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق واستثمارات أخرى.

وخلال يوليو الماضي، واصلت مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها مسارها الهابط مسجلة 82.8 مليار درهم بنهايته مقابل 83.8 ملياراً بنهاية يونيو السابق بانخفاض قيمته مليار درهم بتراجع نسبته 1.2%.

ووفقاً لبيانات إحصاءات العمليات المصرفية التي نشرها «المركزي» بلغ إجمالي التحويلات المالية في القطاع المصرفي والتي تمت عبر نظام المصرف المركزي، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، 13.6 تريليون درهم، منها 8.2 تريليونات درهم بين البنوك، و5.4 تريليونات بين العملاء.

كما بلغت قيمة الشيكات التي تمت مقاصتها من خلال نظام مقاصة الشيكات التابع للمصرف المركزي، خلال أول سبعة أشهر من العام أيضاً، 842 مليار درهم لعدد 13.3 مليون شيك، وسجلت السحوبات من المصرف المركزي خلال الفترة ذاتها 138 مليار درهم، قابلها إيداعات لدى «المركزي» بقيمة 127.2 مليار درهم.