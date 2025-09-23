مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي ينظم 168 فعالية خلال عام

نظم «مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي»، بمقره في أبوظبي، أخيراً، الملتقى الثاني لعضوات المجلس، بحضور وزير مفوض ونائب السفير الأردني، تمارا الرقاد.

واستعرضت رئيسة مجلس الإدارة، الدكتورة أمل عبد الله الهدابي، إنجازات المجلس التي تحققت خلال عام واحد، مؤكدة أن «مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي» تأسس ليكون منصة للتكامل، وفضاءً للريادة، وجسراً للتعاون بين بلدين شقيقين يجمعهما تاريخ مشترك ورؤية مستقبلية واحدة. وقالت: «بعد عام واحد فقط، نقف أمام حصادٍ استثنائي يؤكد أن العمل بروح الفريق هو مفتاح النجاح».

وتابعت: «بعد إطلاق الخطة الاستراتيجية في ملتقانا الأول للمجلس تحت شعار: (بكم ومعكم نرقى)، بدأ العمل في مجلس الإدارة والجمعية العمومية بقلب واحد وعزم واحد فحققنا إنجازات نفخر بها في زمن قياسي».

وأضافت: «تمكن المجلس من تنظيم 168 فعالية متنوعة بين ورش، وندوات، وملتقيات، ومؤتمرات ومعارض، منها 71 فعالية لدعم الريادة وتبادل الخبرات، و63 فعالية لتطوير قدرات المرأة وإبراز إنجازاتها، و33 فعالية لتوسيع التبادل التجاري والاستثماري الأردني – الإماراتي، إضافة الى تنظيم فعاليات لتعزيز العلاقات والشراكات وبناء قنوات الحوار والتواصل».

وأكدت أن 2300 سيدة أعمال استفدن من برامج المجلس التدريبية والتأهيلية، حيث امتدت أنشطة المجلس من التدريب على الريادة والاستثمار والبروتوكول، إلى جلسات المال والسياحة والإعلام، وصولاً إلى مشاركات دولية في «AIM»، و(اصنع في الإمارات)، و(المنتدى العالمي للمرأة) في البحرين.

اتفاقات ومفاوضات

وذكرت الهدابي أن المجلس نجح في توقيع تسع اتفاقيات رسمية مع جهات محلية وإقليمية ودولية في الإمارات، والبحرين، والصين، والأردن، إضافة إلى الجامعة العربية، مشيرة الى أن نحو 83% من الاتفاقيات تمت مع شركاء خدمات لدعم العضوات، و17% مع جهات رسمية لتعزيز العلاقات الاقتصادية.

وكشفت عن مفاوضات حالية مع روسيا، ومصر، والسعودية، وعُمان، للتوسع المستقبلي. كما تم توسيع قاعدة العضوات لتشمل رائدات أعمال، ومهنيات، ومؤثرات، ومبدعات، فضلاً عن تحقيق امتيازات نوعية منها المشاركة في 32 فعالية حصرية ساهمت في دعم التواصل والتنسيق والعمل مع قيادات اقتصادية، وتقديم خدمات استشارية وقانونية، وخصومات عبر بطاقة «مزايا العضوية»، وشراكات مع 48 جهة خدمية.



مسارات عمل

أكدت رئيسة مجلس الإدارة أن الزيارة التي قام بها وفد المجلس الى الأردن العام الماضي كانت علامة فارقة، حيث تم تنظيم لقاءات مع مؤسسات أردنية حكومية منها غرف الصناعة والتجارة، ووزارة الاستثمار، وهيئة تنشيط السياحة، وعقد لقاءات رفيعة المستوى مع رئيسي «الديوان الملكي» و«مجلس النواب الأردني» اللذين قدما كامل الدعم للمجلس، كما تم توقيع اتفاقيات نوعية، أبرزها مع مجلس السيدات الصناعيات، وملتقى سيدات الأعمال وصاحبات المهن، برعاية فخرية من قرينة العاهل الأردني الملكة رانيا العبدالله.

وأضافت أنه تم الاتفاق على اطلاق مشروع مشترك في مجال الذكاء الاصطناعي عبر مؤتمر ومعرض سيقام في العاصمة الأردنية عمان أبريل المقبل، مؤكدة أن الزيارة أسست لموضع قدم راسخ للمجلس في الأردن، وفتحت آفاقاً للتعاون الثنائي وتمكين المرأة.

وقالت: «أثبت المجلس خلال عام واحد فقط أنه أداة استراتيجية لتمكين المرأة اقتصادياً، وأنه منصة للتكامل الأردني – الإماراتي، ومنبر للانفتاح على الشراكات الإقليمية والدولية».

ولفتت إلى أن المجلس يتحرك على أربع مسارات متوازية، بدعم من رئيس مجلس رجال الأعمال الأردني – الإماراتي المستشار محمد صايل المعايطة، تبدأ بضرورة التمكين الداخلي للعضوات عبر التدريب والتأهيل، ثم العمل مع المؤسسات الإماراتية لتحقيق الترابط والتنسيق وتكوين شبكة أعمال مع الجهات الاتحادية والمحلية، إضافة الى توقيع شراكات إقليمية مع البحرين والأردن ومجالس عربية، والانفتاح الدولي مع الصين، روسيا، الهند، والمنتديات العالمية.



خطة عمل المجلس

من جانبها، عرضت نائب رئيس مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي، أسيل الحجاوي، خطة عمل المجلس 2025-2026، والتي ترتكز على الاستدامة، الابتكار، والتأثير الإيجابي. وأوضحت أن المبادرات والمشاريع لعام 2026 تتضمن مبادرة «المعرفة الاقتصادية»، وتهدف الى نشر الوعي الاقتصادي بين سيدات ورائدات الأعمال، وتزودهم بالأدوات والمفاهيم الحديثة التي تدعم مشاركتهن الفاعلة في التنمية المستدامة.

وأشارت إلى انعقاد المؤتمر الاقتصادي السنوي تحت عنوان: «ريادة المرأة في عصر الذكاء الاصطناعي: من التمكين إلى التأثير»، العام المقبل في العاصمة عمّان بالأردن، وفي عام 2027 في دولة الإمارات.

وأضافت أن المبادرات تتضمن مبادرة «رائدات اللامستحيل»، وتشمل تعريف الطالبات الطموحات اللواتي يردن دخول عالم ريادة الأعمال بخدمات المجلس، من خلال تعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية في الامارات والأردن.

كما تتضمن خطة المجلس مبادرات: (التواصل وبناء الشبكات)، و( إطلاق دبلوم خطوات ريادة الأعمال)، و( تطوير قدرات ودعم عضوات المجلس)، إضافة الى تنظيم رحلة الى الصين نهاية العام 2025.

حضور الملتقى

شارك في الملتقى: وزير مفوض نائب السفير الأردني، تمارا الرقاد، ورئيسة مجلس سيدات أعمال أم القيوين، عائشة راشد ليتيم، ورئيسة مجلس سيدات أعمال الفجيرة، عائشة الجاسم، ورئيس جمعية المرأة سند الوطن، الدكتورة أمينه الماجد، ورئيس مجلس رجال الاعمال الأردني الإماراتي، محمد المعايطة، وكبيرة مذيعين في قناة CNBC، رولا الطراونة، ورئيسة قسم المحتوى الإعلامي في المكتب الاعلامي لحكومة الشارقة، لينا جرادات.