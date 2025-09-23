إطلاق مركز "ريل أسيت إكس أبوظبي للابتكار"

أعلنت أكاديمية "أبوظبي العالمي"، ذراع المعرفة لـ"أبوظبي العالمي" (ADGM)، عن الافتتاح الرسمي لمركز "ريل أسيت إكس أبوظبي للابتكار" (RealAssetX)، بالتعاون مع "بي جي آي إم"، ذراع إدارة الاستثمارات العالمية التابعة لشركة "برودينشال فايننشال" والتي تُدير أصولاً تتجاوز قيمتها 1.4 تريليون دولار، وبدعمٍ من مكتب أبوظبي للاستثمار ومشاركة عدد من المؤسسات الأكاديمية الرائدة في الإمارة.

جاء ذلك خلال فعالية رفيعة المستوى استضافها "أبوظبي العالمي"، في خطوة تعزّز مكانة أبوظبي كمركز رائد، وأول وجهة متخصصة في المنطقة للذكاء الاصطناعي والابتكار المستدام في قطاع الأصول الحقيقية.

وأفاد بيان صادر اليوم، بأن الفعالية الرسمية شكلت أول فرصة للتعرّف مباشرةً على شبكة شركاء مركز "ريل أسيت إكس أبوظبي"، ومكتبه الواقع في أكاديمية أبوظبي العالمي.

وجمعت الفعالية ممثلين من قطاعات الأعمال، والجهات الأكاديمية والحكومية في "أبوظبي العالمي، وتضمنت كلمات رئيسة وجلسات حوارية، إلى جانب الإطلاق الرسمي للمركز.

كما شملت الفعالية جولة ميدانية داخل المركز، تعرف خلالها المشاركون على رؤيته، ومبادراته البحثية، والمساحات التعاونية التي يوفرها.

وقال الرئيس التنفيذي لأكاديمية "أبوظبي العالمي" ومركز الأبحاث التابع لها، منصور جعفر: "يؤكد إطلاق مركز (ريل أسيت إكس أبوظبي) تطلعاتنا الطموحة لترسيخ مكانة أبوظبي في صدارة مشهد الابتكار العالمي، وتحديداً في مجال الأصول الحقيقية والبنية التحتية".

وأضاف: "من خلال الجمع بين الذكاء الاصطناعي والاستدامة والتقنيات العميقة، سيعمل المركز على تنمية الكفاءات، وجذب الشراكات العالمية، وتقديم حلول رائدة تدعم اقتصاد المعرفة وتسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات. ويعد هذا المركز المبادرة الأولى من نوعها في أبوظبي، والتي تُحوّل البحوث الأكاديمية المحلية والعالمية إلى شركات قابلة للنمو، وتدفع بالحلول المبتكرة من أبوظبي إلى جميع أنحاء العالم".

من جانبه، قال مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، بدر سليم العلماء: "في ظل التحوّلات الكبرى التي تُحدثها التقنيات المتقدمة في أسس الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والتوائم الرقمية، ونماذج التمويل المبتكرة، يشكّل مركز (ريل أسيت إكس أبوظبي) حلقة وصل حيوية بين البحث والتكنولوجيا والاستثمار، ويفتح آفاقاً جديدة لدعم طموح أبوظبي نحو بناء اقتصاد قائم على الابتكار".

وأضاف: "من خلال ثقافة الريادة ونموذج الشراكات القوي الذي تنتهجه الإمارة، يشكّل المركز منصة انطلاق لأفكار ومشاريع وإنجازات جديدة ستُعيد رسم ملامح قطاع الأصول الحقيقية والبنية التحتية في العصر الرقمي".

بدوره، قال رئيس "بي جي آي إم" في منطقة الشرق الأوسط، محمد عبدالملك: "يمثل افتتاح مركز (ريل أسيت إكس أبوظبي للابتكار) محطة مهمة في مسيرتنا وجهودنا الرامية إلى تشكيل مستقبل قطاع الأصول الحقيقية من خلال التكنولوجيا والتعاون. فالمركز لا يقتصر على المساحة المادية فحسب، بل يلعب دوراً محورياً كمحفّز للأبحاث الريادية والتقنيات الحديثة، ومنصة لتحويل الأفكار المبتكرة إلى حلول عملية تلبي الاحتياجات المتطورة لهذا القطاع الحيوي".

وكان مركز "ريل أسيت إكس"، تأسس من قبل "بي جي آي إم" في عام 2023، ويستفيد من بيانات وأبحاث حصرية لتسريع الابتكار في قطاعات العقارات والبنية التحتية والطاقة. وينضم مركز "ريل أسيت إكس أبوظبي للابتكار" إلى الشبكة العالمية للمركز ومجموعة مقاره التي تتواجد في لندن وسنغافورة والولايات المتحدة، ما يجعل من أبوظبي مقرا لمركز "ريل أسيت إكس" في الشرق الأوسط، معززاً الربط بين المواهب المحلية والخبرات الدولية.

ويتخصص "ريل أسيت إكس أبوظبي" في ثلاثة محاور رئيسة تشمل: تقنيات المناخ بهدف دفع جهود خفض الانبعاثات وتعزيز الاستدامة البيئية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في آليات صنع القرار لتحسين إدارة الأصول وصياغة استراتيجيات الاستثمار، وتبني تطبيقات مبتكرة باستكشاف تقنيات البلوكتشين في القطاع العقاري والبنية التحتية الذكية والمواد المتطورة.