طيران الإمارات تلغي رحلاتها إلى هونغ كونغ وشينزن بسبب إعصار "راغاسا"

أعلنت شركة طيران الإمارات عن إلغاء عدد من رحلاتها المجدولة من وإلى هونغ كونغ وشينزن، نتيجة إعصار " راغاسا" العنيف المتوقع أن يصل إلى المدينتين في 23 و24 سبتمبر الجاري.

وأكدت الشركة أنها لن تقبل المسافرين المتجهين عبر دبي إلى هونغ كونغ وشينزن عند نقطة الانطلاق حتى إشعار آخر، داعية العملاء المتأثرين إلى مراجعة وكالات السفر لإعادة الحجز، أو التواصل مباشرة مع "طيران الإمارات" في حال تم الحجز عبرها.

وأعربت الناقلة عن اعتذارها لعملائها المتضررين، مؤكدة أنها تتابع تطورات الأوضاع الجوية عن كثب.