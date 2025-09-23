«كهرباء دبي» تحصد جائزة «مبادرة الاستدامة»

فازت هيئة كهرباء ومياه دبي بجائزة «مبادرة الاستدامة للعام»، ضمن جوائز الاستدامة 2025، التي تنظمها مجموعة «بزنس إنتليجنس» في الولايات المتحدة، وحصدت الهيئة الجائزة تقديراً لمبادرة التحول الدائري في تخطيط شبكة توزيع الكهرباء في دبي، التي أرست نموذجاً عالمياً يُحتذى في تعزيز الاستدامة والابتكار والكفاءة في شبكات توزيع الطاقة الكهربائية.

وخلال تسلمه الجائزة من فريق قطاع تخطيط الطاقة والمياه بالهيئة، الفائز بالجائزة، قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «يعزز فوزنا بجائزة مبادرة الاستدامة للعام 2025، الاعتراف العالمي بالتزام الهيئة بالابتكار والاستدامة والتميّز».