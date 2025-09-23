«دي بي ورلد» تحدّث نظام التخليص الجمركي في كينيا

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، أمس، عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة الحلول الحكومية الإلكترونية في كينيا «إي سيتيزن»، لإطلاق منصتها الرقمية المتقدمة للتخليص الجمركي «كارجوز كوستومز» عبر البوابة الإلكترونية الحكومية الرئيسة.

وذكرت المجموعة، في بيان، أن هذه الاتفاقية طويلة الأمد، تتيح للمستوردين والمصدرين والوكلاء الجمركيين المعتمدين في كينيا، إمكانية الاستفادة من أحد أكثر الأنظمة تطوراً في إدارة التصاريح الجمركية على المستوى العالمي.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات، الحلول التجارية الرقمية، لدى مجموعة موانئ دبي العالمية، محمود البستكي: «يمثل تعاوننا مع (إي سيتيزن) لتوسيع نطاق استخدام منصّة (كارجوز كوستومز)، خطوةً محورية نحو تنشيط وتسريع حركة التجارة في كينيا وتعزيز أمنها الاقتصادي، بما يلبي احتياجات كل من التجّار والسلطات الجمركية».

وأضاف: «تُسهم تقنيات (دي بي ورلد) الرائدة في قطاع سلاسل التوريد العالمية في توفير قيمة مضافة حقيقية، وتُعد منصة (كارجوز) من أبرز أدوات تسهيل التجارة الرقمية، وسنواصل تطوير أنظمة أكثر ذكاءً لدعم استمرارية وانسيابية التدفق التجاري».

وأوضح أن منصّة «إي سيتيزن» تلعب دوراً محورياً في منظومة التجارة الكينية، حيث تُستخدم كمنصّة للدفع الإلكتروني مقابل خدمات هيئة موانئ كينيا، وتتيح للمستخدمين إجراء المدفوعات عبر المحافظ الرقمية والتحويلات المصرفية.

وتابع البستكي: «من خلال توفير بديل رقمي آمن ومتقدم للنظام الجمركي التقليدي، المعتمد حالياً من قبل هيئة الإيرادات الكينية، ستتيح هذه المنصة لكل من المتعاملين والجهات الحكومية قناة أكثر تطوراً لإتمام إجراءات التخليص الجمركي».

وأشار إلى أن هذا الحل الجديد سيسهم في دعم إدارة الجمارك بهيئة الإيرادات الكينية من خلال تمكينها من استخدام نظام إدارة المخاطر القائم على الذكاء الاصطناعي من «دي بي ورلد»، إلى جانب مجموعة من الأدوات التي تعزز كفاءة عمليات التفتيش، وتُحسّن تحصيل الإيرادات، وتعزز مراقبة الامتثال، وترتقي بالأداء التشغيلي بشكل شامل.

من جهته، قال رئيس «إي سيتيزن»، إيفيد سيبي: «نفخر بشراكتنا مع مجموعة رائدة مثل (دي بي ورلد) لإطلاق منصّة جمركية رقمية متقدمة، تُسهم في تسريع التحوّل الرقمي بكينيا، ونركز على تبسيط الأنظمة المعقدة وتحويلها إلى حلول عملية وشفافة».

وأضاف: «من خلال هذا التعاون، نعمل على تمكين إدارة الجمارك والتجّار والجهات الحكومية من الاستفادة من حلول تعزز الكفاءة وتفتح آفاقاً جديدة للنمو في كينيا الطموحة».