إطلاق دفعة «مسار 2025» لتدريب المواهب الإماراتية             

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، أمس، عن انطلاق دفعة 2025 من برنامجها «مسار» للخريجين، وهو مبادرة رائدة تهدف إلى إعداد المواهب الإماراتية لخوض مضمار العمل في مجال التنظيم المالي، ودعم طموح دبي ودولة الإمارات في بناء قدرات وطنية عالمية المستوى في قطاع الخدمات المالية.

وتضم دفعة هذا العام ستة خريجين إماراتيين، تم اختيارهم بدقة بناءً على تميّزهم الأكاديمي، وإمكاناتهم المهنية الواعدة، والتزامهم بواجب الخدمة العامة، إذ سيشرعون حالياً في رحلة تدريبية لمدة عامين تُعِدُّهم ليكونوا الجيل القادم من قادة الهيئات التنظيمية المالية.

ويدعم إطلاق البرنامج أيضاً مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل، وترسيخ مكانة دبي بين أكبر أربعة مراكز مالية عالمياً، وجعلها الوجهة المفضلة لأسواق رأس المال بحلول عام 2033. ومن خلال استثمار سلطة دبي للخدمات المالية في المواهب الإماراتية، وتعزيز الخبرة المحلية في مجال التنظيم المالي، فإنها تسهم بشكل مباشر في تحقيق هذه الرؤية الرامية إلى ضمان النمو المستدام والقدرة التنافسية العالمية.

وعلى مدار 19 عاماً لعب برنامج خريجي سلطة دبي للخدمات المالية دوراً فاعلاً في رعاية المواهب الإماراتية، وبناء القدرات ضمن مركز دبي المالي العالمي، وقد تم تغيير تسمية البرنامج إلى «مسار» كونه يُمثل بداية عصر جديد من الاستثمار في المواطنين الإماراتيين.

ويستمر «مسار»، وهو برنامج تطويري لمدة عامين، ويقدم مزيجاً متكاملاً من التعلم المنظم والدعم اللازم للحصول على المؤهلات المهنية، والاندماج بشكل مباشر في وظائف متعددة، واكتساب الخبرة العملية، والتي تندرج جميعها في إطار دعم مسيرة مهنية مجدية تحت إشراف سلطة دبي للخدمات المالية.

وقال رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، فاضل العلي: «يعكس إطلاق برنامج (مسار) التزامنا الراسخ برعاية المواهب الإماراتية، وتزويد الجيل القادم بالمهارات اللازمة لمواكبة التعقيدات المتزايدة في المشهد المالي. ويمثل هذا البرنامج ركيزة أساسية في رؤية مركز دبي المالي العالمي، وإمارة دبي، ودولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، والتي تطمح إلى تمكين الشباب الإماراتي لرسم ملامح مستقبل التنظيم والحوكمة والمرونة الاقتصادية».