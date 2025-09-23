«الإمارات لتموين الطائرات» تطلق أول برنامج للتدريب على فنون الطهي

أطلقت شركة الإمارات لتموين الطائرات برنامجها الأول للتدريب المهني في فنون الطهي، وذلك بالشراكة مع كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

ويهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمهارات الأساسية في فنون الطهي من خلال التدريب العملي والتعرّف المباشر إلى بيئة العمل، إذ سيتم استقطاب الدفعة الأولى، التي تتضمن 15 متدرّباً من جنسيات متنوعة بما فيها: الفلبين، وأوغندا، والهند، ونيبال، وغانا، وسريلانكا.

وأفادت «الإمارات لتموين الطائرات»، في بيان، أمس، بأن البرنامج يجمع بين المحاضرات النظرية والتدريب الأكاديمي من كلية دبي للسياحة، والخبرة العملية المباشرة داخل مطابخ «الإمارات لتموين الطائرات»، مشيرة إلى أنه عند إتمام البرنامج يحصل المشاركون على شهادة المستوى الثالث في فنون الطهي، والمعترف بها دولياً، والمعتمدة من وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات.

ويأتي الاستثمار في البرامج التعليمية والتدريبية، مثل برنامج التدريب المهني في فنون الطهي في إطار التزام «الإمارات لتموين الطائرات» بإعداد كوادر مؤهلة، والارتقاء بالمعايير الأساسية للمستوى الوظيفي المبتدئ، بما يدعم خطط النمو المستقبلي للشركة، تماشياً مع التوسعات المخطط لها في مطار آل مكتوم الدولي، وزيادة القدرة الاستيعابية في مطار دبي الدولي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لتموين الطائرات، شهريار نوابي، إن «برامج التدريب المهني في فنون الطهي تعد مساراً فعالاً للانطلاق في هذا المجال، حيث تتيح للمتدربين التعرّف إلى متطلبات وتحديات بيئة العمل الاحترافية، مع الاستفادة من خبرات الطهاة المحترفين».

وأضاف: «يأتي إطلاق وتطوير برنامج التدريب المهني في فنون الطهي ضمن التزامنا بالارتقاء بالمعايير في صناعة الطهي المتجددة باستمرار، وإعداد كوادر محلية واعدة، وتمكين فرق العمل».

من جهته، قال مدير عام كلية دبي للسياحة والمدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية الاقتصادية في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عيسى بن حاضر: «تلتزم كلية دبي للسياحة بتأسيس جيل جديد من الكفاءات المتخصصة في قطاعي السياحة وفنون الطهي، ومن خلال شراكتنا مع (الإمارات لتموين الطائرات) نسعى إلى دعم مكانة دبي العالمية في قطاع الضيافة، وتلبية الطلب المتزايد على خدماته».