شركات طيران تمدّد «عروض التذاكر» إلى منتصف أكتوبر

طرحت شركات طيران دفعة جديدة من عروض الأسعار الترويجية على تذاكر الطيران إلى وجهات مختارة، في إطار تشجيع الطلب على السفر، فيما لجأ بعضها إلى تمديد العروض القائمة حتى منتصف أكتوبر المقبل.

وقال مسؤولا وكالتَي سفر إن العروض الجديدة، التي طرحتها شركات الطيران، تأتي في إطار سياساتها الترويجية المستمرة لتنشيط الطلب على السفر، لافتَين إلى أن تمديد بعض شركات الطيران لعروضها الحالية يوفّر للمتعاملين مرونة أكبر في اتخاذ القرار، وحجز الرحلات في التوقيت المناسب.

وذكرا أن الأسعار المعلنة ابتدائية ومتاحة لفترة وجيزة، وتطبق عليها شروط وأحكام محددة تتعلق بموعد السفر، ونوع الإقامة الفندقية، إضافة إلى مزايا أخرى، مشيرين إلى أن هذه المستويات السعرية تستهدف شريحة واسعة من المتعاملين الذين يبحثون عن «خيارات اقتصادية».

عروض ترويجية

وتفصيلاً، طرحت شركات طيران دفعة جديدة من العروض الترويجية على تذاكر الطيران إلى وجهات مختارة، وذلك في إطار تشجيع الطلب على السفر، في وقت لجأ بعضها إلى تمديد العروض القائمة حتى منتصف أكتوبر 2025، خصوصاً إلى الوجهات السياحية القريبة نسبياً.

وتبدأ الأسعار إلى العاصمة المصرية القاهرة من نحو 900 درهم، وإلى العاصمة الأردنية عمان، أو مدينة الإسكندرية المصرية من نحو 1000 درهم، فيما تبدأ الأسعار إلى العاصمة السعودية الرياض من نحو 1100 درهم، وإلى العاصمة السورية دمشق من 1250 درهماً، وتسري هذه الأسعار على الرحلات حالياً وحتى منتصف أكتوبر المقبل.

ويتركز جزء كبير من العروض الخاصة بتذاكر الطيران في الوجهات السياحية القريبة نسبياً من دولة الإمارات، إلى جانب وجهات الجُزر، حيث طرحت العديد من الشركات ووكالات السفر باقات شاملة للتذاكر والإقامة الفندقية في هذه الوجهات.

وتبدأ أسعار التذاكر إلى مدينة كولومبو السريلانكية من 1100 درهم، وإلى مدن: آلماتي في كازاخستان، ويريفان الأرمينية، وتبليسي الجورجية من 1200 درهم، فيما تبدأ من نحو 2000 درهم إلى المالديف.

باقات العطلات

أما أسعار باقات العطلات إلى الوجهات السياحية، فتبدأ من 2200 إلى أيّ من العاصمة الأوزبكية طشقند، والعاصمة الأذرية باكو، ومدينة إسطنبول التركية، ومن 3000 درهم إلى ماليه، كما تبدأ من نحو 4000 درهم إلى زنجبار، وذلك لمدة ثلاث ليالٍ، وللإقامة في فنادق مصنفة بين فئتي ثلاث وخمس نجوم.

وطرحت الشركات كذلك العديد من الباقات العائلية إلى وجهات في ماليزيا وإندونيسيا، إلى جانب باقات إلى وجهات قريبة نسبياً في شرق أوروبا وآسيا الوسطى.

وتشمل البيانات أسعار رحلات الذهاب والإياب المباشرة، وهي ابتدائية وتخضع للتوافر وأقلها كلفة، فيما تختلف عن «الأسعار المرنة» التي تتيح مزايا إضافية للمتعاملين، بما في ذلك إمكانية التعديل من دون رسوم، وغيرها من مزايا، وتشمل بعض الباقات إلى جانب التذاكر والغرف الفندقية، خدمات مثل الجولات والنشاطات، وخدمات النقل من المطار وإليه.

تنشيط الطلب

إلى ذلك، قال المدير العام لشركة العوضي للسفريات، أمين العوضي، إن العروض الترويجية الجديدة التي طرحتها شركات الطيران تأتي في إطار جهودها المستمرة لتنشيط الطلب على السفر، خصوصاً في ظل وجود قاعدة واسعة من المسافرين في دولة الإمارات تفضل الوجهات القريبة نسبياً، سواء لأغراض الترفيه، أو الزيارات العائلية.

وأضاف أن تمديد فترة العروض حتى منتصف أكتوبر المقبل ينسجم مع رغبة الناقلات الجوية في رفع معدلات إشغال الرحلات الجوية، لافتاً إلى أن الأسعار المعلنة حالياً تعتبر مشجعة مقارنة بالمستويات الاعتيادية، وأوضح أن هذه المستويات السعرية تستهدف شريحة واسعة من المتعاملين الذين يبحثون عن «خيارات اقتصادية».

وتابع: «التركيز على الوجهات القريبة يعكس دراية من الشركات بمتطلبات السوق، حيث يميل كثير من المسافرين في دولة الإمارات إلى الرحلات القصيرة، بما يتناسب مع نمط حياتهم وسرعة العودة إلى أعمالهم».

وذكر العوضي أن أسعار تذاكر الطيران إلى جانب الباقات السياحية تتباين من وجهة إلى أخرى، وفقاً لمعدلات الطلب وفئة المنشأة الفندقية، مشيراً إلى أنه للاستفادة القصوى من هذه العروض، فعلى المتعامل الحجز مبكراً، وأن يكون مرناً في المواعيد، لأن أسعار الرحلات خلال عطلة نهاية الأسبوع قد تكون أغلى مقارنة بأيام الأسبوع، خصوصاً إلى وجهات محددة أكثر طلباً من غيرها، ولذلك فإن من المهم أن يُجري المتعامل مقارنات وفقاً لأيام الأسبوع.

فرصة للمسافرين

من جانبه، قال المدير العام لوكالة الفيصل للسفريات والسياحة، ياسين دياب، إن العروض الموسمية التي تطرحها شركات الطيران، إلى جانب الباقات المتنوعة من وكالات السفر، تشكل فرصة للمسافرين للاستفادة من أسعار تنافسية على تذاكر الطيران والإقامة الفندقية، خصوصاً الفئة التي لم يتسنَّ لها السفر في ذروة الصيف.

وأوضح دياب أن الفترة المقبلة، الممتدة حتى منتصف أكتوبر 2025، تعد من أفضل الأوقات للسفر القصير والمتوسط، إذ يفضل الكثيرون استغلال هذه العروض قبل بدء موسم الذروة خلال عطلة الشتاء، حيث ترتفع الأسعار عادة، مؤكداً أن تمديد بعض شركات الطيران لعروضها الحالية يوفّر للمتعاملين مرونة أكبر في اتخاذ القرار وحجز الرحلات في التوقيت المناسب.

وبيّن أن الأسعار المعلنة ابتدائية ومتاحة لفترة وجيزة، وتطبق عليها شروط وأحكام محددة تتعلق بموعد السفر ونوع الإقامة الفندقية، إضافة إلى المزايا الأخرى.

ونصح دياب المتعاملين بالتحقق من شروط العروض والأحكام الخاصة بالتذاكر وباقات العطلات، خصوصاً الترويجية منها، وذلك قبل إجراء عملية الحجز، بما في ذلك إمكانية التعديل، والإلغاء، إضافة إلى مزايا هذه العروض.

وقال: «ننصح المسافرين دائماً بالتخطيط المسبق لرحلاتهم، ومقارنة العروض المتاحة بدقة، والتأكد من جميع تفاصيل الحجز قبل الدفع، لضمان تجربة سفر سلسة وآمنة، ولتفادي أي رسوم أو غرامات في حال اضطر المتعامل إلى إلغاء الحجز».

أمين العوضي:

• المستويات السعرية الحالية تستهدف شريحة واسعة من المتعاملين الذين يبحثون عن «خيارات اقتصادية».

ياسين دياب:

• الفترة حتى منتصف أكتوبر، من أفضل الأوقات للسفر القصير والمتوسط، وننصح بالتخطيط المسبق.