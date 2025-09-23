بن طوق: 1300 شركة كورية جنوبية مرخصة في الإمارات

قال وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، إن دولة الإمارات تعد شريكاً اقتصادياً مهماً لكوريا الجنوبية، وتشكل بوابة حيوية للصادرات الكورية إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما توفر الدولة بيئة أعمال تنافسية ومناخاً استثمارياً محفزاً، لاسيما في ظل احتضان السوق الإماراتية اليوم لما يقرب من 1300 شركة كورية، وبنسبة زيادة بلغت أكثر من 16% مقارنةً بنهاية أغسطس 2024، حيث تعمل هذه الشركات في أنشطة اقتصادية متنوعة.

جاء ذلك خلال استقبال بن طوق وفداً من رجال الأعمال من كوريا الجنوبية، برئاسة رئيس مجلس إدارة جمعية التجارة الدولية الكورية (KITA)، جين سيك يون، وضم 25 شركة كورية تعمل في مجالات متنوعة منها التكنولوجيا والرعاية الصحية والطاقة والاستثمار والذكاء الاصطناعي والمركبات الكهربائية، وذلك بمقر وزارة الاقتصاد والسياحة في أبوظبي، حيث هدف اللقاء إلى تعزيز فرص زيادة الاستثمارات الكورية في الأسواق الإماراتية بقطاعات الاقتصاد الجديد خلال الفترة المقبلة، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكات المثمرة بين مجتمع الأعمال في كلا البلدين.

وأشار بن طوق إلى أن الاجتماع يمثل خطوة جديدة لتعزيز العمل المشترك من أجل فتح مجالات أوسع أمام الشركات الكورية للاستفادة من البيئة الاستثمارية المتقدمة التي توفرها الدولة.

وفي هذا الإطار استعرض بن طوق الحوافز والمقومات التي تتمتع بها بيئة الأعمال في الدولة، منها إصدار وتحديث قوانين وتشريعات دعمت التوسع في أنشطة وقطاعات الاقتصاد الجديد مثل قانون الشركات العائلية والتعاونيات والوكالات التجارية والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة والتحكيم، وإتاحة التملك الأجنبي المباشر للشركات بنسبة 100%، وتوفير أكثر من 2000 نشاط اقتصادي.

وكان عدد السياح القادمين من كوريا إلى الإمارات بلغ نحو 57 ألف سائح، خلال العام 2024، بنسبة نمو بلغت 41.5% مقارنةً بعام 2023، الأمر الذي يعكس الزخم المستمر في العلاقات بين البلدين على صعيد القطاعات الاقتصادية والسياحية، ويعزز مكانة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للاقتصاد والأعمال.