«ديوا» تبحث مع وفد كوري التعاون في الطاقة المتجددة

استقبل العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، سعيد محمد الطاير، وفداً رفيع المستوى من مجلس مدينة إنتشون في كوريا، برئاسة رئيس المجلس، كيم يو كون، وركّز اللقاء على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والاستدامة والبنية التحتية الذكية.

وهدفت الزيارة إلى الاطلاع على المبادرات التي تنفذها دبي في مجال تحول الطاقة، واستكشاف آفاق التعاون المشترك، واستمع الوفد الكوري لشرح حول رؤية الهيئة وخريطتها الطموحة لزيادة نسبة الطاقة النظيفة والمتجددة ضمن مزيج الطاقة في دبي.

وسلّط الطاير الضوء على عدد من مشروعات الهيئة، وأبرزها مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم في موقع واحد، وتبلغ قدرته الإنتاجية الحالية 3860 ميغاواط، ومشروع الهيدروجين الأخضر، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية.

وأكد الطاير أهمية تبادل الخبرات الدولية انسجاماً مع التزام دبي بتعزيز الشراكات العالمية لتسريع الانتقال نحو اقتصاد أخضر مستدام.

كما تحدث الطاير عن تجربة الهيئة في تطوير بنية تحتية قادرة على التكيف مع تغير المناخ، مثل مشروع المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في حتا، التي تعد الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي. كما استعرض ريادة الهيئة في تطوير بنية تحتية ذكية متكاملة، تغطي قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات للتنبؤ بالأعطال، وتحسين الكفاءة. وتناولت النقاشات شبكة الهيئة الذكية المتطورة والمزودة بقدرات آلية وذاتية التصليح لتعزيز الاعتمادية والكفاءة، إضافة إلى شبكات المياه والكهرباء الذكية التي تمكّن المتعاملين من الاستفادة من بيانات آنية لتعزيز كفاءة الاستهلاك.

وزار الوفد مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، حيث اطلع على أحدث التقنيات المستخدمة، بما في ذلك الألواح ثنائية الوجه، وأنظمة التتبع الشمسي.

وشارك وفد إنتشون رؤيته بشأن سياسات الطاقة الخضراء والشبكات الذكية في كوريا الجنوبية، مؤكداً إمكانات التكامل وبناء مدن مستدامة قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.