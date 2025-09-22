الذهب يواصل الصعود.. والمتعاملون يتحوطون بشراء السبائك

واصلت أسعار الذهب ارتفاعاتها، للأسبوع الخامس على التوالي، مسجلة في نهاية الأسبوع الماضي زيادات راوحت قيمتها بين 3.25 وأربعة دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعار نهاية الأسبوع السابق، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في سوقَي دبي والشارقة، ليصل إجمالي الزيادات السعرية لغرام الذهب خلال خمسة أسابيع إلى 41.75 درهماً.

وقال مسؤولو متاجر للذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم» إن أسعار الذهب واصلت التحليق لمعدلات قياسية جديدة غير مسبوقة، الأمر الذي فرض بطئاً نسبياً في الطلب على المشغولات الذهبية، مع تحوط المتعاملين بشراء السبائك الذهبية لأغراض الادخار والاستثمار في ظل التوقعات باستمرار الارتفاعات السعرية.

ولفتوا إلى أن مبيعات السياح هي التي تدعم حالياً، وبشكل كبير، الطلب على المشغولات الذهبية الجديدة.

وتفصيلاً، أكد مسؤول المبيعات في محل «طريق الذهب للمجوهرات»، حبيب سرحان، وجود نمو لافت في الطلب على السبائك الذهبية، في ظل توقع العديد من المتعاملين لاستمرار الارتفاعات السعرية.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «مواصلة أسعار الذهب الارتفاع، وتسجيل زيادات إضافية جديدة، ليصل إلى معدلات غير مسبوقة، دفع العديد من المتعاملين، وبشكل متزايد، للتحوط، وذلك بشراء السبائك الذهبية، سواء لأغراض الادخار أو الاستثمار بإعادة البيع لاحقاً».

من جهته، قال مسؤول المبيعات في محل «ماشوم للمجوهرات»، أكسيالي نوجاش، إن «الزيادات السعرية الإضافية الأخيرة على أسعار الذهب أوجدت بطئاً نسبياً في الطلب على المشغولات الذهبية الجديدة التي استحوذ السياح على حصص الإقبال الكبيرة فيها خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً في أسواق دبي».

وأضاف: «العديد من المتعاملين يقبلون حالياً على شراء السبائك الذهبية لأغراض الادخار أو الاستثمار، على الرغم من الزيادات السعرية الأخيرة في الذهب، وذلك مع توقعات استمرار المعدن الأصفر في تسجيل مزيد من الارتفاعات السعرية في الأسواق العالمية والمحلية».

في السياق نفسه، قال مسؤول المبيعات في محل «مجوهرات النعيم»، مدثر أحمد، إن «مبيعات السياح هي التي تدعم بشكل كبير الطلب على المشغولات الذهبية الجديدة، خصوصاً عقب الارتفاعات الأخيرة التي سجلها المعدن الأصفر».

وأضاف: «العديد من المتعاملين يتجهون للشراء حالياً لأغراض تتعلق بالادخار عقب ارتفاع الثقة في استمرار المعدن الأصفر، وزيادة مكاسبه، مع تركيز بعض المتعاملين بشكل لافت على شراء السبائك».

أسعار الذهب

بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 444 درهماً، بارتفاع قيمته أربعة دراهم مقارنة بسعره في نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 4011.25 درهماً بزيادة قدرها أربعة دراهم كذلك.

بدوره، وصل سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً إلى 394 درهماً بارتفاع بلغ 3.25 دراهم، وسعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 338 درهماً بزيادة بلغت 3.25 دراهم.