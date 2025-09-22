«دبي للاقتصاد الرقمي» تعقد 86 اجتماعاً مع شركات ناشئة في سيؤول

اختتمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مشاركتها الناجحة في ملتقى الشركات الناشئة «تراي إيفريثينغ 25»، الذي أقيم في عاصمة كوريا الجنوبية سيؤول، أخيراً.

وعقدت الغرفة، خلال مشاركتها في المعرض، 86 اجتماع عمل ثنائياً مع شركات ناشئة ومسؤولي صناديق استثمارية وشركاء في منظومة الابتكار، إضافة إلى شركات سريعة النمو، وذلك بهدف التعريف بالمزايا التنافسية الفريدة لمنظومة الأعمال الرقمية في دبي، والشراكات والفرص الواعدة التي تتيحها الإمارة في كل القطاعات التقنية، فضلاً عن التعريف بالمبادرات التي تقودها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وفي مقدمتها «منصة دعم وجذب الشركات» التي تعد بوابة مبتكرة لمساعدة الشركات الرقمية على تأسيس أعمالها في دبي، أو التوسع في سوق الإمارة، من خلال توفير حزمة من الخدمات المؤسسية والتشغيلية، إضافة إلى خدمة توفيق الأعمال لمساعدة الشركات على إيجاد شركاء ومستثمرين وعملاء ملائمين لمتطلباتها.

ولفتت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي إلى أنها دعمت مشاركة سبع شركات رقمية ناشئة مقرها دبي في فعاليات الملتقى، فيما أجرت الشركات 140 اجتماع عمل مع شركاء ومستثمرين محتملين، بما يدعم نموها وتوسع أعمالها انطلاقاً من دبي.

وسلّطت الغرفة خلال مشاركتها في الملتقى، الضوء على الفرص الواعدة التي يتيحها معرض «إكسباند نورث ستار 2025»، أكبر فعالية للشركات الناشئة والمستثمرين، والذي ينظّمه مركز دبي التجاري العالمي، وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي خلال الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر المقبل في «دبي هاربر»، حيث يشكل المعرض منصة نوعية لإبرام شراكات جديدة للأعمال واستقطاب الاستثمارات في الشركات الناشئة.

وكانت دورة عام 2024 من «إكسباند نورث ستار» شهدت مشاركة 152 شركة من كوريا الجنوبية، مقارنة بـ 72 شركة كورية شاركت في دورة عام 2023، ما يشكل نمواً بنسبة 111%، وهو مؤشر واضح على أهمية هذه الحدث الذي يشكل بوابة نوعية للشركات الرقمية الناشئة لعقد الشراكات واستقطاب الاستثمارات، وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.