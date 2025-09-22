«سياحية عجمان» تختتم جولة ترويجية في الهند

اختتمت دائرة التنمية السياحية في عجمان جولة ترويجية استمرت خمسة أيام بالهند، في خطوة تعكس حرص الإمارة على توسيع حضورها، وتعزيز التعاون مع الأسواق الدولية، وشهدت الجولة، التي ترأسها مدير عام الدائرة، محمود خليل الهاشمي، عقد لقاءات مثمرة مع شركاء من القطاع السياحي في مدن نيودلهي، وبونة، وكلكتا، حيث تم التعريف بالمقومات السياحية الكبرى لإمارة عجمان، والتعرف إلى الشركات السياحية المتميزة في الهند، وأكد الهاشمي أن هذه الجولة بداية لسلسلة زيارات خارجية ستعقبها جولات إلى الصين وأسواق عالمية، بهدف استثمار الفرص المتاحة، وتوسيع شبكة العلاقات الدولية، واستكشاف وفتح قنوات التعاون والتواصل الإقليمية والدولية.