5.2 مليارات درهم استثمارات «الأجانب» في أسهم دبي خلال 19 يوماً       

شهدت أسهم سوق دبي المالي، منذ بداية سبتمبر الجاري، إقبالاً متزايداً من المستثمرين الأجانب، مدفوعاً بجاذبية الأسهم الإماراتية، وصلابة اقتصاد الإمارة، إلى جانب تفاؤل المستثمرين بالإعلان عن طرح عام أولي في السوق.

وتخطط مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية لطرح مليار سهم من «شركة أليك القابضة»، المتخصصة في الهندسة والإنشاءات، على أن تبدأ فترة الاكتتاب من 23 حتى 30 سبتمبر الجاري.

وبحسب رصد لـ«الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات رسمية من سوق دبي، فقد شهدت أسهم دبي نشاطاً في مشتريات الأجانب (غير العرب)، منذ بداية سبتمبر الجاري وحتى جلسة إغلاق يوم الجمعة الماضي (19 يوماً)، بإجمالي مشتريات بلغ 5.21 مليارات درهم.

وسجّل المستثمرون الأجانب (غير العرب) صافي شراء بقيمة 700.98 مليون درهم في سوق دبي المالي، خلال الفترة المُشار إليها، نتيجة لـ«مشتريات» بلغت 5.21 مليارات درهم، مقابل «مبيعات» وصلت إلى نحو 4.51 مليارات درهم.

ومن المتوقع أن يشهد سوق دبي المالي خلال العام الجاري تدفقاً أكبر في الاستثمارات الأجنبية، مستفيداً من قوة اقتصاد الإمارة، والأداء المالي المتميز للشركات المدرجة، إلى جانب اهتمام المستثمرين الأجانب باغتنام الفرص المتاحة في سوق الأسهم.

وسجّل إجمالي التداولات الأجنبية في «دبي المالي» صافي شراء بقيمة 1.22 مليار درهم، خلال الفترة المُشار إليها، نتيجة مشتريات بلغت قيمتها 6.52 مليارات درهم، مقابل مبيعات وصلت إلى نحو 5.29 مليارات درهم.

بدورهم، اتجه المستثمرون العرب إلى «الشراء» بصافي استثمار بلغ 81.8 مليون درهم نتجت عن «مشتريات» بلغت 392.15 مليون درهم، مقابل «مبيعات» بلغت 310.32 ملايين درهم.

كما اتجه مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي إلى «الشراء»، منذ بداية سبتمبر الجاري، بصافي استثمار بلغ 447.06 مليون درهم، نتيجة «مشتريات» تقدر بنحو 923.95 مليون درهم، مقابل «مبيعات» بلغت نحو 476.89 مليون درهم.

وتعليقاً، قال المحلل المالي والمدير التنفيذي لشركة الصك لتداول الأوراق المالية، محمود عطا، إن سوق دبي المالي يواصل تعزيز استقطاب الاستثمار الأجنبي، مستنداً إلى رؤية اقتصادية طموحة تكرّس مكانته وجهة استثمارية رئيسة.

وأشار عطا لـ«الإمارات اليوم» إلى أن هذا الزخم الاستثنائي في التدفقات الأجنبية، نتيجة مباشرة للرؤية الاقتصادية المتقدمة للإمارة، والقوة المالية لشركاتها المدرجة.

وأوضح أن الأرقام توضح هذا التحول، حيث تجاوز عدد المستثمرين في سوق دبي 1.2 مليون مستثمر، في نهاية النصف الأول من عام 2025، مع وجود 84% من المستثمرين الجدد، من الأجانب، ما يدل على أن السوق لم يعد يعتمد فقط على القاعدة المحلية، بل أصبح مقصداً لجذب رؤوس الأموال العالمية.

وأضاف عطا أن هذا التزايد في المشاركة الأجنبية نابع من عوامل رئيسة، منها انتعاش القطاع العقاري في دبي، حيث يشكل المقيمون 45% من المستثمرين الجدد، ما يعكس ثقة المستهلك وسياسات الحكومة التي تحفز الاستثمار طويل الأمد.

ولفت إلى أن حضور صناديق التحوط وتدفقات رؤوس الأموال المتنامية سجل عمقاً إضافياً للسوق، ما يعزز من مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً، منوهاً بأن العائدات المجزية للمساهمين، من خلال توزيعات الأرباح الجيدة والإدراجات الجديدة تلعب دوراً مهماً في جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز زخم النمو.

وأشار إلى أن استمرار الطروحات والإدراجات الجديدة يفتح آفاقاً واسعة لمزيد من الفرص الاستثمارية التي تعزز مكانة السوق العالمية، مؤكداً أن سوق دبي المالي مرشّح لزخم أكبر بدعم من تنوع القطاعات وتنامي الثقة العالمية.

وأفاد عطا بأن استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى دبي يعكس مرونة وقوة اقتصاد الإمارة في مواجهة التحديات العالمية، ويُعد شهادة على ثقة المستثمرين بمستقبل المنطقة الاقتصادي، ما يعزّز التفاؤل حيال التوجهات الاقتصادية القادمة.

كما نوه بأن تسجيل صافي شراء أجنبي بقيمة 1.22 مليار درهم في تداولات السوق أخيراً، يدعم توقعات استمرار تدفق السيولة الأجنبية، خصوصاً مع دعم الطروحات الحكومية والسياسات الاقتصادية المستقرة.

وقال إن الإعلان عن الطرح العام الأولي لشركة أليك القابضة أسهم في تعزيز حالة التفاؤل في السوق، مؤكداً اهتمام المستثمرين بالاكتتابات العامة التي توفر فرصاً مجزية للدخول في شركات ذات أداء تشغيلي قوي.