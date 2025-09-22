400 مصمم إماراتي منتسبون إلى «صاغة الإمارات»

شهدت منصة «صاغة الإمارات» - إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة الشارقة لتمكين روّاد الأعمال الإماراتيين، وتعزيز حضورهم في قطاع الذهب والمجوهرات - منذ انطلاقها إقبالاً لافتاً من قبل المصممين الإماراتيين، حيث بلغ عدد منتسبيها 400 مصمم من مختلف إمارات الدولة، ما يعكس تنامي الاهتمام المحلي بهذه الحرفة الفنية، والإمكانات الإبداعية الكبيرة التي يتمتع بها المصممون الإماراتيون.

وتستعد المنصة للمشاركة في فعاليات النسخة الـ56 من «معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات 2025»، الذي ينظمه «مركز إكسبو الشارقة» بدعم من غرفة الشارقة خلال الفترة من 24 إلى 28 سبتمبر الجاري.

ويقدّم المشاركون في المنصة سنوياً عرضاً مبهراً لأحدث مجموعاتهم المبتكرة من المجوهرات الذهبية والألماسية والتصاميم الفريدة التي يغلب عليها الطابع التراثي، والتي تحمل كل منها بصمة المصمم الخاصة بأشكال فريدة وألوان بديعة، مقدمين أعلى مستويات البراعة والإبداع الفني في تصاميم الذهب والمجوهرات التي تعكس حرفية صانعيها الموروثة من الآباء والأجداد.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عبدالله سلطان العويس، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن «المنصة أثبتت قدرتها على أن تكون حاضنة للمواهب الإماراتية ورافداً حيوياً لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والإبداع»، لافتاً إلى أن دعم «صاغة الإمارات» يُعد جزءاً من استراتيجية الغرفة الرامية إلى تعزيز ريادة الأعمال وتطوير الصناعات الإبداعية، لا سيما في مجال تصميم وصناعة المجوهرات.