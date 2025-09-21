10 شركات كندية تشارك في «ويتيكس»

تشارك 10 شركات كندية متخصصة في مجالات المياه ومعالجة المياه والتخلص من النفايات والمخلّفات الصناعية بمختلف أنواعها، ضمن جناح كندا في الدورة الـ27 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي في الفترة من 30 سبتمبر الجاري إلى 2 أكتوبر المقبل بمركز دبي التجاري العالمي.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، سعيد محمد الطاير: «نتطلع سنوياً لمشاركة نوعية للشركات الكندية في (ويتيكس) بما يسهم في توسيع آفاق التعاون المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا، وتعزيز فرص الاستثمار المتبادلة».