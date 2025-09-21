شركات «جي 42» تعزز مكانة الإمارات على خريطة الذكاء الاصطناعي عالمياً

تواصل دولة الإمارات ترسيخ ريادتها العالمية في قطاع الذكاء الاصطناعي، معتمدة على استراتيجيات وطنية متقدمة تهدف إلى دمج أحدث التقنيات في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدماتية، بما يسهم في تعزيز تنافسيتها على الخارطة العالمية بين الدول الأكثر تقدماً في التقنيات الحديثة.

ولعبت مجموعة «جي 42» وشركاتها التابعة دوراً محورياً في هذا الزخم من خلال تطوير حلول ذكية ومبتكرة خلال النصف الأول من العام الجاري، معززة من قدرات الدولة في توطين التكنولوجيا، وتمكين الاستدامة، حيث تنشط الشركات مجتمعة في قطاعات متنوعة تشمل تقديم خدمات متقدمة في الصحة والطاقة والأمن السيبراني والثقافة والتعليم والخدمات الرقمية، وغيرها من القطاعات التي تعكس ريادة الإمارات في سرعة تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكد مسؤولون من الشركات التابعة لمجموعة «جي 42»، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن إنجازات الشركات مجتمعة تجسد استراتيجية المجموعة في ترسيخ الذكاء الاصطناعي السيادي، مع الحفاظ على أمن البيانات وكفاءة العمليات، ما يؤكد مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار وريادة الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «سي بي إكس»، هادي أنور، أن «تحقيق السيادة الرقمية يحتاج بالضرورة إلى توظيف أمن سيبراني فعّال»، مشيراً إلى أن الشركة دمجت الأمن السيبراني المدعوم بالذكاء الاصطناعي في جوهر «شبكة الذكاء»، حيث توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر ثلاثة محاور رئيسة تشمل الوقاية والكشف والاستجابة.

ولفت إلى إطلاق «سي بي إكس» خلال العام الجاري خدمات للكشف التلقائي عن التهديدات وحماية البيانات السيادية، مصممة خصيصاً لدعم الحكومات والمؤسسات الكبرى، وذلك بهدف تعزيز الثقة في الخدمات الرقمية بالتوازي مع تطوير القدرات التكنولوجية.

وبشأن مجال تطوير النماذج الذكية قال الرئيس التنفيذي لشركة «إنسبشن»، أشيش كوشي، إن «(الشركة) تواصل ريادتها في تطوير الذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic AI)، حيث طوّرت نماذج متخصصة لقطاعات محددة على غرار النماذج (In)Energy و(In)Climate، إلى جانب مجموعة من المنتجات الذكية العامة التي لا تقتصر على قطاع محدد».

وأشار إلى الابتكارات التي حققت قيمة عملية ملموسة على مستوى المؤسسات، منها منتج «(In) ExecEdge»، المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمصمم لأعضاء مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية والإداريين الرئيسين، والذي يساعد على تنظيم الاجتماعات وتقديم التحليل الذكي في كل نقاش، ومنصة «(In)Business Procurement» المستقلة بالكامل، والتي توظفها مجموعة «جي 42» لتحسين الكفاءة التشغيلية بنسبة 40% وتقليل التكاليف بنسبة 10%.