«الأنصاري» تقرّ توزيع 1.98 فلس للسهم

أعلنت شركة الأنصاري للخدمات المالية، المدرجة في سوق دبي المالي، أمس، عن موافقة مجلس إدارتها على توزيع أرباح نقدية مرحلية عن النصف الأول من عام 2025 بقيمة 148.5 مليون درهم، بما يعادل 1.98 فلس للسهم الواحد، وهو ما يمثل نحو 70% من صافي أرباح الشركة بعد خصم الضرائب. وأفادت الشركة في بيان، بأن تاريخ آخر موعد للاستحقاق هو 25 سبتمبر 2025، فيما حددت تاريخ الاستبعاد من الأرباح 26 سبتمبر 2025، على أن يُغلق سجل المساهمين في 29 سبتمبر 2025، ويتم توزيع الأرباح يوم 15 أكتوبر 2025. وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، محمد علي الأنصاري، إن «توزيع هذه الأرباح يعكس قوة أعمالنا وتركيزنا المستمر على تحقيق القيمة لمساهمينا».