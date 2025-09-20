طوابير انتظار أمام متاجر «أبل» في دبي لاستلام «آي فون 17»

بدأت متاجر شركة «أبل» في الإمارات، أمس، في تسليم أحدث إصدارات سلسلة هواتفها «آي فون 17»، والتي قيدت عمليات تسليمها للمتعاملين الذين أجروا الحجز المسبق للهواتف، يوم 12 من الشهر الجاري.

وشهدت المنافذ التابعة لشركة «أبل» في دبي أمس، إقبالاً كبيراً من المتعاملين الذين اصطفوا في طوابير انتظار خلال فترة الصباح، لاستلام أجهزتهم، فيما قيدت شركة «أبل» عمليات التسليم للأجهزة لأصحاب الحجز المسبق فقط، لتفادي امتداد الطوابير، وذلك مع اقتصار الدخول، بالقرب من منافذ التسليم، على الذين يحملون موعداً مؤكداً يثبت الحجز المسبق للأجهزة.

وقال متعاملون لـ«الإمارات اليوم» إنهم فضلوا شراء اللون «البرتقالي الكوني» الجديد، الذي يُعد الأكثر طلباً بالهواتف، لافتين إلى أنهم فضلوا ترقية هواتفهم للاستفادة من التغيير بالشكل والمواصفات التقنية في الهواتف.

فيما استحوذ هاتفا «آي فون 17 برو»، و«آي فون 17 برو ماكس» على معدلات طلب كبيرة من المتعاملين.

وقال المتعامل محمد عابد، الذي كان أول من تسلم هاتف «آي فون 17» الجديدة في متجر «أبل» بدبي مول، إنه «انتظر فترات طويلة أمس وقبيل افتتاح المنفذ بساعات للحصول على الهواتف الجديدة، وإنه اشتري جهازين من اللون البرتقالي الكوني الذي يطرح للمرة الأولى ضمن أجهزة (أي فون)، وفضل شراء هاتف من فئة (آي فون 17 برو)».

وأشار إلى أنه «من المتعاملين بأجهزة (آي فون) منذ فترة طويلة، ولديه كل الإصدارات السابقة، وبالتالي فضل الترقية لشراء الهاتف الجديد للاستفادة من تغيير الشكل والتقنيات الإضافية الجديدة التي تم دعمها بالأجهزة».

وقال المتعامل رسلان أحمد، إن «الطلب على الهواتف الجديدة تركز على اللون البرتقالي الجديد، وهو ما جعله يفضل شراء جهاز باللون نفسه من فئة (آي فون 17 برو ماكس)».

وأشار المتعامل أحمد عوض، إلى أنه «اشترى جهازاً واحداً باللون البرتقالي الجديد، الذي يُعد الأكثر تميزاً بين الألوان الجديدة»، لافتاً إلى أن «تغيير الألوان والمواصفات التقنية كان من العوامل المحفزة للشراء».

وأضاف المتعامل محمد فريد، أنه «حجز جهازين باللون البرتقالي الجديد، من طرز (آي فون 17 برو ماكس)، بسعة ذاكرة 256 غيغابايت، وأنه يفضل تغيير هاتفه عند رصد مواصفات جديدة تستحق ذلك».

وأوضح المتعامل محمد الصادق، أنه «فضل شراء جهازين، له ولزوجته، من (أي فون 17 برو ماكس) من اللون البرتقالي، بسعة ذاكرة 256 غيغابايت».

وأشار المتعامل محمد فؤاد، إلى أن «هاتفي (آي فون 17 برو)، و(آي فون 17 برو ماكس) نالا معدلات طلب كبيرة من المتعاملين، وأنه اشترى هاتف (آي فون 17 برو)، من اللون البرتقالي، الذي شهد إقبالاً كبيراً مع كونه لافتاً ومعبراً عن الأشكال الجديدة لإصدارات الهواتف».

يُشار إلى أن شركة «أبل» الأميركية قد أعلنت خلال الحدث السنوي الذي أقامته في التاسع من سبتمبر الجاري، عن إطلاق إصدارات «آي فون 17»، و«آي فون 17 برو»، و«آي فون 17 برو ماكس»، وهاتف «آي فون اير»، بتقنيات حديثة غير مسبوقة.

وشملت أبرزها رفع قدرات عدسة الكاميرا الأمامية لتصبح بقوة 18 ميغابيكسل بدلاً من 12 ميغابيكسل في إصدارات سابقة، مع دعمها بتقنية «سنتر ستيتج» لتطوير قدرات المكالمات والتقاط صور «سيلفي»، وتطوير أداء المعالج ليكون من نوعية «ايه 19» و«ايه 19 برو» بدلاً من شرائح معالجات «ايه 18» و«ايه 18 برو» في الإصدارات السابقة، ما يوفر أداء أسرع، إضافة إلى زيادة طبقة الحماية من الخدوش عبر نظام درع السيراميك «شيلد 2» بالهواتف.

ويُباع هاتف «آي فون 17» بأسعار تبدأ من 3399 درهماً، فيما يبدأ سعر هاتف «آي فون 17 برو» من 4699 درهماً، وتُباع أجهزة «آي فون 17 برو ماكس»، بسعر يبدأ من 5099 درهماً، ويُباع هاتف «أي فون اير» بسعر يبدأ من 4299 درهماً.