«الإمارات دبي الوطني» يطلق الدفعة الخامسة من برنامج «رواد»

أطلق بنك الإمارات دبي الوطني، أمس، الدفعة الخامسة من برنامج «رواد» لتنمية المهارات القيادية للخريجين الإماراتيين، والذي تم تصميمه لتسريع تقدّم الخريجين المواطنين ذوي الإمكانات العالية إلى الأدوار الإدارية وبالتالي التنفيذية.

وذكر البنك في بيان، أن البرنامج، الذي يستمر لمدة عامين، يضمن اكتساب خبرة متميزة من المشاركة في المشروعات الاستراتيجية للبنك، إضافة إلى ميزته في الانتداب للعمل لدى 15 مؤسسة شريكة رائدة.

وأضاف أن المشاركين يكتسبون كذلك خبرة عالمية واسعة من خلال العمل لدى مكاتب بنك الإمارات دبي الوطني ومكاتب شركائه في الانتداب حول العالم، فضلاً عن التدريب وإدارة الأداء والتوجيه على مستوى عالمي.

وقالت الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إيمان عبدالرزاق: «بعد أن أصبح في عامه الخامس، بات برنامج (رواد) يتمتع بأهمية استراتيجية لأجندة التوطين واستراتيجية النمو الأوسع لبنك الإمارات دبي الوطني»، مضيفة: «مع اتساع نطاق أعمالنا العالمية، يؤهل هذا البرنامج الخريجين الإماراتيين للعب أدوار قيادية ليس فقط في الدولة، لكن أيضاً من خلال الفرص المتاحة عبر شبكتنا الدولية المتنامية في أسواق مثل السعودية ومصر والهند وتركيا».

وأشارت إلى أن برنامج «رواد» حقق منذ انطلاقه نتائج متميزة، حيث تمت ترقية جميع المشاركين فيه تقريباً إلى مناصب إدارية قبل الإطار الزمني المعتاد، كما حافظت كل دفعة من البرنامج على التوازن بين الجنسين في المناصب القيادية بنسبة 50% لكل منهما، ما يعزز التزام البنك بتطوير كفاءات قيادية متنوعة وتحقيق أهدافه طويلة الأمد في تمكين المرأة في المناصب القيادية.

يشار إلى أن برنامج «رواد»، إلى جانب برنامج «بداية»، يشكلان الركيزة الأساسية لاستثمار بنك الإمارات دبي الوطني في تطوير الكفاءات الإماراتية الشابة.